Alerta en San Andrés por ruptura de tubería que vierte desechos al mar

Tras las fuertes olas que se han producido en el mar, debido al frente frío que se presenta desde hace varios días en la isla de San Andrés, se registró el pasado 17 de diciembre una ruptura en el emisario submarino (sistema de tratamiento de las aguas residuales). Según la Corporación para el Desarrollo Sostenible del Departamento (Coralina) por este incidente se están vertiendo desechos que contaminan el agua del archipiélago.

De acuerdo a lo informado por la Corporación, “el monitoreo arrojó cambio en el color del agua de la zona denominada kilómetro tres” ubicada hacia el noroccidente de la isla, en un sector alejado del comercio y de las playas turísticas, que están situadas al costado nororiental.



El flujo produjo, además, “malos olores, presencia de materia orgánica y desechos caseros que generaron cambios físicos y químicos en el área de influencia”.



El director de Coralina, Durcey Stephens, dijo a ELTIEMPO.COM que “la mancha es perceptible a 500 metros del punto de vertimiento y es de un color marrón que se intensifica a medida que se acerca a él.”.

Esta es una de las partes de la tubería que sufrió daños en la isla de San Andrés. Foto: Cortesía El Isleño Según Proactiva, el próximo martes se conocerá las fechas aproximadas para el arreglo del alcantarillado. Foto: Cortesía El Isleño

Tras el anuncio, la empresa Proactiva, encargada del sistema de alcantarillado de San Andrés, manifestó a través de su gerente Elizabeth Young que la entidad realizó las inspecciones correspondientes e inició el plan de contingencia en cuanto fue notificada de la situación. “Solo hasta el próximo martes se tendrá la fecha exacta del arreglo del emisario, pues las piezas que se deben reemplazar se fabrican fuera de la isla”.



Por su parte, Stephens aseguró que, hasta ahora, Proactiva no ha dado respuesta al requerimiento que Coralina, como ente responsable, le hizo hace 24 horas (el plazo otorgado por ley para este tipo de solicitudes). Por esta razón, la Corporación analiza las sanciones legales y económicas que podría imponer sobre la esta empresa.



Indicó que tampoco han sido informados sobre los resultados de las investigaciones en el terreno, ni sobre las medidas que ha implementado Proactiva para minimizar los efectos de la fuga que presenta el único conducto para eliminación de residuos que tiene la isla.



De acuerdo con Young, la situación responde a un “incidente inesperado que no se podía prever pues se debió a la fuerza de las olas”. Agregó, que la zona donde se presenta la fuga se escogió porque permite que las aguas no se expandan a las playas en caso de un incidente.



Según el director de la corporación ambiental, la situación “real” del lugar es que “las corrientes marinas del sector donde se presenta el daño, son en dirección contraria a las playas turísticas de San Andrés”, y que es ese el motivo por que los desechos no llegan a la zona de comercial.



Además, Stephens reitera que si bien los residuos no llegan a los sitios más transitados de la isla, sí afectan el mar, pues estas aguas contaminadas están en continuo movimiento, por lo cual llevan los agentes contaminantes otras partes del océano.



Los isleños continúan a la espera de una solución a la situación que se presenta desde hace seis días. Mientras tanto, la corporación ambiental recomienda minimizar el consumo de agua, sobre todo en el sector de 'Punta Hansa', para prevenir posibles enfermedades.

ELTIEMPO.COM