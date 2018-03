Un tribunal ordenó desmontar cable aéreo de Los Yarumos, en Manizales

Después de seis años de no funcionar, el Tribunal Administrativo de Caldas ordenó a la Asociación Cable Aéreo de Manizales desmontar la línea del teleférico entre Camino de la Palma y la estación Ecoparque Los Yarumos.

La medida se dio a conocer ayer luego de ser resuelta la acción popular que interpuso el veedor Enrique Arbeláez Mutis contra el municipio de Manizales y otras entidades regionales y nacionales, como el Fondo Nacional de Turismo, por falta de planeación y fallas técnicas en la obra. En ella exigía la defensa del patrimonio público, la seguridad y la prevención de desastres.



Además, se pedía reparar la estructura, ya que allí se invirtió una cifra cercana a los 6 mil millones de pesos y desde su inauguración, solo funcionó unos días, pues en agosto de 2012 debió ser cerrado para dar solución a fallas técnicas.

Hemos recibido, de parte del tribunal contencioso de Caldas, la orden de desmontar el cable de Yarumos. Señores @fonturcol esa obra la hicieron ustedes y valió más de 5.000 millones. La ciudad reclama la obra, por ahora sólo queda desmontar. pic.twitter.com/bI034kVEKK — Octavio Cardona (@jcardonaleon) 21 de marzo de 2018

“Aunque la decisión la podemos apelar en el entendido que el cable es responsabilidad de Fontur ( Fondo Nacional de Turismo), consideramos que sería necio toda vez que la estructura representa riesgo inminente ante la posibilidad de causar una avería. En tal virtud ya hemos ordenado al gerente de la Asociación Cable Aéreo para que proceda en el término a la contratación de las obras que permitan el desmonte de la estructura y por tanto cumplir el auto del Tribunal”, aseveró Octavio Cardona, alcalde de Manizales.

Sin embargo, el mandatario no quedó conforme con la decisión y aseguró a través de su cuenta de Twitter que cumplirán, aunque era más fácil realizar la reparación, que no se hizo en seis años. “En otras palabras vamos a desmontar cerca de 3.000 millones que no sirvieron para nada. Esa platica se perdió”, fue uno de los mensajes del mandatario.



De igual manera, habló de un posible caso de detrimento patrimodial o daño fiscal e hizo un llamado a entes de control para que revisen el caso: “La Contraloría General de la República debe actuar especialmente ante Fontur como entidad propietaria del cable”.



