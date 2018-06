Prorrogan por tres meses suspensión a Secretaria de Mujer de Córdoba

Por tres meses más permanecerá suspendida la secretaria de Mujer de la Gobernación de Córdoba Sandra Gómez Urbina, investigada por presuntas irregularidades en el manejo de recursos para el programa de atención a adultos mayores.

La funcionaria fue separada de su cargo el pasado primero de marzo, tras las denuncias hechas por algunos ciudadanos que señalaron el presunto cobro irregular de al menos 4 mil millones de pesos a través de la falsificación de planillas de asistencia a programas de atención a la tercera edad.



El caso fue conocido como ‘Cartel del bastón’, por tratarse de recursos que estaban destinados a planes de alimentación, capacitación, atención médica y recreación de ancianos a través del programa ‘Mis Años Dorados’.



Según la investigación que inicio la Contraloría, se presentaron en los listados de cuentas de cobro personas ya fallecidas, suplantación de identidad y presentación de cédulas inexistentes en al menos doce municipios del departamento, en los cuales la Gobernación realizó un convenio con la fundación Gotitas de Prosperidad.



También se detectaron personas a quienes presuntamente se les suplantó la firma para hacerlos figurar como beneficiarios del programa. En otros casos los nombres consignados en los formatos no coincidirían con el número de cédula con el que el adulto mayor se habría inscrito en el programa.



Otras presuntas inconsistencias tienen que ver con que se encontraron registros de personas que tendrían su lugar de residencia en un departamento diferente, y usuarios con cédulas que fueron dadas de baja por fallecimiento por parte de la Registraduría Nacional del Estado Civil.



Una de las irregularidades detectadas en esos convenios es que seis de los ocho municipios contrataron con la misma fundación Gotitas de la Prosperidad, lo cual se tipifica como una concentración contractual en la ejecución de los recursos de la Estampilla para el Bienestar del Adulto Mayor.



Dentro del listado de municipios figura Ciénaga de Oro, Los Córdobas, Pueblo Nuevo, Planeta Rica, Valencia y San José de Uré, pero una vez verificada la dirección que muestra la fundación ante la Cámara de Comercio se encontró que allí funciona una venta de peces ornamentales y de minutos de celular.



Pese a que Gómez Urbina dijo que los contratos habían sido realizados por cada Municipio y que la Gobernación nada tenía que ver con los mismos, el Ministerio Público consideró que era un tema para analizar, pues coincidencialmente las irregularidades se presentan en los convenios con esa fundación.



Se investiga además si hubo deficiencias en la ejecución de la contratación municipal que no han sido reportadas por la Secretaría de la Mujer, Género y Desarrollo Social como supervisora de los convenios interadministrativos como sobrecostos en las actividades de atención del adulto mayor, irregularidades en los procesos contractuales, no hay continuidad en los programas de atención y protección integral del anciano.

