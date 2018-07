Tres civiles heridos dejó confrontación entre armados en el Catatumbo

A un centro asistencial del municipio de Ocaña, en Norte de Santander, fueron trasladados en las últimas horas los tres civiles, entre ellos una menor de edad, que resultaron heridos, al parecer, por impactos de arma de fuego, durante un enfrentamiento entre la guerrilla del Eln y la disidencia del Epl, más conocido como Los Pelusos, presentado en zona rural del municipio de Teorama (Norte de Santander).

De acuerdo con versiones preliminares, esta confrontación armada se presentó en horas de la mañana, en la vereda Vijagual, de esta localidad ubicada a 230 kilómetros de Cúcuta. La evacuación de los lesionados no se logró hacer en el momento en que se presentó la balacera porque, según información de las autoridades, no había ambulancias disponibles.



Al parecer, hay información apuntando a que en las próximas horas puede elevar el número de heridos por la racha de violencia, que se expande por esta región del Catatumbo.



“Estamos realmente preocupados por lo que está pasando. Estos tres heridos ya fueron trasladados y esperamos que no sean de gravedad. Hasta donde tenemos conocimiento, todavía se mantienen estos enfrentamientos”, indicó una fuente oficial, que prefirió guardar su identidad por temor a represalias.

Estos hechos de violencia se presentan en el marco de la guerra desatada desde el mes de abril entre estos grupos al margen de la ley, que se disputan las rutas del narcotráfico en esta zona fronteriza con Venezuela.



De acuerdo con un reciente informe publicado por la ONU, esta cadena de enfrentamientos ha desatado en los últimos cuatro meses el desplazamiento de 16.000 personas de los municipios de San Calixto, Teorama, Tibú, La Playa de Belén, Ábrego y Hacarí.



Asimismo, el documento señala que los operativos militares, coordinados por el Ejército Nacional, también han generado estas situaciones de desarraigo.



