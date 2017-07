Pueblos patrimonio de nuestro país para conocer y colorear

Un pueblo, una ilustración. El proyecto ideado por Fontur en alianza con Hay Festival y ejecutado por Entreviñetas, plataforma de proyectos de artistas gráficos, convocó a 17 de los mejores dibujantes del país para que visitaran municipios de la Red de Pueblos Patrimonio de Colombia y plasmaran su experiencia en una sola viñeta.

A partir de este miércoles, y durante ocho miércoles, EL TIEMPO publicará algunos de sus trabajos.



La ilustradora Ana López, conocida como Cabizbaja, fue la encargada de realizar la ilustración de San Juan de Girón, con la cual se da inicio a la serie.



Para la artista, representó un gran reto: en su trabajo no suele dibujar espacios ni personajes que interactúan entre ellos, sino que se enfoca en un solo personaje, en fondo blanco.



Durante tres días, recorrió de arriba a abajo esta población santandereana para tener una sensación general del lugar y documentó todo fotográficamente, para así tener la mayor cantidad de información sobre su identidad, su gente, la gastronomía y la arquitectura y no perderse nada sobre su esencia.



Cabizbaja cuenta que se encontró con un pueblo sobrio en su arquitectura: “Sus casas son todas blancas, con puertas y ventanas negras o marrón muy oscuro, por ley. Eso lo vuelve monocromático y muy elegante. Exalta el colorido de la gente, los puestos de venta y de la naturaleza”.



Y eso fue lo que más llamó su atención. Aunque en muchos pueblos venden raspados, en San Juan de Girón había algo muy particular en esa actividad: la forma amorosa y dulce en que los promocionan.



La artista quiso reflejar la vivacidad de este pueblo, en el que todo que allí pasa, por supuesto, en la plaza central.

Descargue el Pdf para colorear. Además encuentre en la edición impresa la página coleccionable.



EL TIEMPO*

*MinComercio, Fontur y Hay Festival.