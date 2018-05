Vía Bucaramanga - Cúcuta completa una semana cerrada por deslizamiento

15 de mayo 2018 , 08:23 a.m.

Por cuenta de las lluvias que persisten y que se han convertido en un riesgo para la seguridad, no se ha logrado normalizar el tránsito vehicular en la vía Bucaramanga-Cúcuta, que ya completa una semana de cierres tras la emergencia ocasionada por varios deslizamientos de tierra entre los kilómetros 18 y 37 y que dejaron un saldo de dos personas muertas.

Según informó el Concesionario Autovía Bucaramanga-Pamplona, a cargo de los trabajos que se mantienen en el corredor vial, por las fuertes precipitaciones intempestivas que se siguen registrando en la zona, en varias oportunidades se ha visto obligado a suspender las actividades para la remoción de lodo, piedras y troncos.

“Cuando cesan las lluvias en la zona se puede continuar con los trabajos y evaluar la posible circulación controlada de los vehículos represados con el apoyo de la Policía de carreteras. Agradecemos la colaboración y comprensión de los conductores y habitantes de la zona”, indicó a través de un comunicado la concesión.



Ante las dificultades que se mantienen por el estado de la vía, transportadores de carga pesada se han visto obligados a tomar rutas alternas como la vía a Ocaña. Sin embargo, esta situación genera sobrecostos en la operación para el movimiento de productos como la cerámica, carbón y mercancía perecedera, por el incremento del número de horas de viaje.



Además de la emergencia vial, las autoridades han advertido sobre la situación de riesgo en la que se encuentran cerca de 60 familias del sector La Corcova, en jurisdicción del municipio de Tona (Santander), cuyas viviendas están ubicadas sobre la vía a Cúcuta y en peligro de colapso ante la desestabilización del terreno en el que fueron construidas.



“Se está esperando que se libere todo el material que hay para poder analizar la situación de cada una de las casas (…) Estamos esperando que el municipio de Tona nos entregue el diagnóstico”, indicó Ramón Ramírez, director de la oficina departamental para la Gestión del Riesgo.



Por su parte, el gobernador de Santander, Didier Tavera Amado, indicó que se han dado las directrices para la evacuación de las familias de La Corcova, las cuales ya han sido atendidas con la entrega de ayudas humanitarias.



Según el mandatario, la condición de riesgo en la que se están no es nueva, por lo cual debieron haber sido reubicadas hace mucho tiempo.



“El sustento de vida de estas personas está sobre la vía nacional, porque allí comercializan sus productos y atienden a todos los que se movilizan por ese corredor vial (...) La tarea de la Alcaldía es conseguir el terreno para la reubicación de las familias para que el Gobierno pueda actuar rápidamente”, dijo el gobernador.



Por la actual temporada de invierno que atraviesa el país, Santander se ha convertido uno de los departamentos más afectados. A la fecha se mantienen 28 municipios en estado de calamidad pública por deslizamientos, desbordamientos de quebradas, viviendas afectadas o falta en de agua potable.



La Gobernación ha advertido que para atender los daños ocasionados por la temporada de lluvias son necesarios más de 300 mil millones de pesos.

“La situación no es nada fácil, el panorama no es tranquilizante, por lo cual exhortamos la ayuda del Gobierno Nacional”, señaló Tavera Amado.



De acuerdo con un reporte entregado por la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo y de Desastres (UNGRD), 877 familias para un total de 1.142 personas, han resultado afectadas por las lluvias en el departamento.



“Este es uno de los departamentos más afectados por la primera temporada de lluvias a nivel nacional, recordando que el número de familias afectadas tiende a ser muy bajo porque las obras de mitigación que se han construido en los últimos años y los procesos de reducción del riesgo han dado un impacto positivo”, dijo Carlos Iván Marquez, director de la UNGRD.



