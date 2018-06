Tras pacto, finalizó paro de taxistas en Bucaramanga 

La protesta ayer de los taxistas en Bucaramanga derivó en una reunión con las autoridades de tránsito del área metropolitana, las Personerías, Defensoría del Pueblo y Procuraduría, tras la cual se suscribieron cinco acuerdos con los que se levantó el paro que se había programado por los del gremio amarillo como indefinido.

El defensor del Pueblo Regional Santander, Diego Barajas, informó que los acuerdos a los que se llegó tras la protesta y reunión fueron: 1. El gremio de taxistas se compromete a entregar a la Procuraduría Regional Santander las pruebas que tengan de los Inspectores de Tránsito que dejan salir de los patios a los vehículos infractores sin sanción alguna.

2. El Procurador Regional exhortará a cada Alcaldía para que le cuenten en qué va el avance de los 18 puntos de la acción popular que deben cumplir para combatir el transporte informal.



3. En el transcurso de esta semana se convocará a una reunión a los Alcaldes del área con las autoridades de tránsito, que se espera sea en este mes.



4. La Superintendencia de Puertos y Transporte elevará a Bogotá la solicitud para revisar el funcionamiento de una oficina de Uber en un centro comercial.



5. La Policía liberará a un taxista que fue detenido.



Y es que en el caso del primer punto, Carmelo Guerrero Hernández de la Asociación de Taxis del Área Metropolitana de Bucaramanga, resaltó que sí hay operativos, sobretodo por parte de la Policía, pero cuando los vehículos llegan a los patios de las direcciones y secretarías de Tránsito “los Inspectores de Tránsito los sacan por otros motivos y eso es lo que nos preocupa, porque hay un desgaste de la Policía para nada”, señaló Guerrero.



Pese a la concertación tras la reunión, la protesta dejó en evidencia que el gremio de taxistas está dividido, porque si bien se esperaba una participación de 5.000 vehículos de los 6.608 que tienen radio de acción metropolitana, fueron menos de 300 los que salieron a las calles de Bucaramanga a exigir mayor control a la ‘piratería’.



Adicional a ello, durante la manifestación se registraron algunos desórdenes por parte de los manifestantes, quienes se habían comprometido a no bloquear el tránsito y no lo cumplieron.



Pero eso no fue todo, algunos taxis y vehículos particulares fueron víctimas de desmanes porque resultaron rayados, con golpes en algunas latas, les tiraron huevos y terminaron con vidrios rotos. Asimismo, algunos taxistas resultaron heridos en la protesta.



Por esta razón la Policía intervino y controló a los manifestantes, quienes recorrieron algunas vías de la ciudad como la carrera 27, calle 36, diagonal 15 y terminaron la protesta en la carrera 27 con calle 56.



El director de Tránsito de Bucaramanga, Germán Torres Prieto, explicó que su dependencia sí ha actuado contra la ‘piratería’ y “nunca he recibido la orden del Alcalde de no atacarla. Por esta razón es que las cifras este año las hemos aumentado”, dijo.



Y es que en lo corrido del año la Dirección ha aplicado 4.678 comparendos asociados a la ‘piratería’, de los cuales 1.773 fueron por la infracción D-12 o usar el vehículo para un fin diferente al estipulado. Esto representa un incremento del 8 % con relación al mismo período del 2017. Los vehículos más sancionados (987) fueron las motocicletas.



BUCARAMANGA