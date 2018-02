Drama de 20 familias de Tunja que deberán abandonar sus apartamentos

Un verdadero drama están viviendo las 20 familias de los bloques I2 y J2 de la urbanización Torres del Parque que deberán abandonar lo antes posible sus apartamentos para irse a vivir en arriendo.

La orden de evacuación inmediata que ordenó el Consejo Municipal de Gestión del Riesgo de Desastres de Tunja, tras la entrega del informe preliminar del estudio de vulnerabilidad estructural que realizó la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia (Uptc), obligó a la Alcaldía de Tunja a elaborar un decreto (que está en trámite), por medio del cual se procede a notificar a los damnificados sobre esta medida.



“Nosotros habíamos pensado en terminar este proyecto y por eso este año habíamos destinado unos recursos para adelantar ese proceso, pero frente a este tema de vulnerabilidad y como quiera que hay torres que están ocupadas, consideramos prudente proteger, ante todo, la vida y la integridad de las personas, porque un siniestro puede ocurrir en cualquier momento y eso es lo que queremos evitar; por eso hemos procedido a iniciar desde ayer el proceso de evacuación”, comentó Pablo Cepeda, alcalde de Tunja.



El Mandatario informó que la administración municipal se hará cargo del canon arrendamiento durante el tiempo que fuera necesario, así como del costo de los respectivos trasteos.

Dios quiera que no tengamos que desalojar más torres y que sea posible adelantar un reforzamiento estructural en los demás bloques, aunque su costo es bastante elevado FACEBOOK

TWITTER

Adicionalmente, señaló que el informe definitivo del estudio que analizará estructuralmente las 12 torres que están habitadas, al igual que las 10 que están en proceso de construcción, será entregado por la Uptc el 1 de mayo.



“Dios quiera que no tengamos que desalojar más torres y que sea posible adelantar un reforzamiento estructural en los demás bloques, aunque su costo es bastante elevado”, dijo.



El Alcalde agregó que oficiarán al Comité de Moralización y buscarán reunirse con el Ministerio de Vivienda, Fonade, la Gobernación y las cajas de compensación familiar que otorgaron algunos subsidios, para determinar de qué manera van a afrontar este tema, pues en las demandas que se avecinan y que ya cursan, esas entidades fueron llamadas en garantía por la Alcaldía.



Pero la angustia no solo la afrontan estas 20 familias, también los propietarios de cuatro bloques de apartamentos que ya fueron construidos, pero no están totalmente terminados y se encuentran deshabitados.



“Hasta tanto el Comité de Moralización, integrado por la Fiscalía, la Procuraduría, la Personería de Tunja y la Contraloría, no conozca el estudio definitivo y emita su concepto, no procederemos a hacer la demolición, ya que necesitamos que dicho comité nos indique si acogemos el total del estudio o ellos quieren hacer otro adicional para poder verificar lo establecido por la Uptc”, expresó Cepeda.



Sin embargo, el Mandatario aclaró que tanto la interventoría, como la supervisión del proyecto, están avalando el informe de la universidad pedagógica.



“Nosotros como administración municipal recibimos este proyecto, que esta conformado por 460 beneficiarios, de los cuales hoy residen allí 158 familias, con varios problemas y desde entonces hemos venido trabajando en su solución. Como administración nosotros no construimos ninguna de las torres que se encuentran allí y en eso queremos hacer claridad”, manifestó Viviana Camargo, gerente de Ecovivenda.



Por su parte, Rafael Prieto, vocero del comité técnico que adelanta el estudio en la Uptc, señaló que las seis torres deben ser demolidas debido a la mala calidad de los materiales con las que fueron construidas.

Las dos de las torres ocupadas no pueden ser reforzadas, mientras que las otras cuatro que están construidas pero deshabitadas, no se pueden terminar ni poner al servicio al servicio de la comunidad FACEBOOK

TWITTER

“Las dos de las torres ocupadas no pueden ser reforzadas, mientras que las otras cuatro que están construidas pero deshabitadas, no se pueden terminar ni poner al servicio al servicio de la comunidad”, expresó.



Prieto agregó que las otras torres tienen la posibilidad de que exista un tratamiento paliativo que les permita soportar sismos.



“En este momento vienen funcionando sin ningún inconveniente, pero habrá que reforzarlas para que puedan cumplir con su cometido en el caso de que se presente un sismo de gran magnitud. Esperamos tener el tiempo suficiente para hacerlo”, expresó Prieto.



Entren tanto, Iáder Barrios, represente de la unión temporal que se encargó de la construcción del proyecto Torres del Parque, dijo que luego de conocer el estudio realizado por la Uptc, esa constructora analizará conjuntamente con sus ingenieros estructurales, si realmente ese informe se hizo a cabalidad y se efectuaron las diferentes pruebas sismoresistencia.



“La constructora está completamente segura que hemos cumplido la norma y que, eventualmente, esto se trata de una persecución que el señor Alcalde viene ejerciendo en mi contra”, dijo Barrios, quien señaló que queda atento a responderle a la comunidad tunjana y boyacense.



BOYACÁ SIE7E DÍAS