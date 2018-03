Tras 8 años, Quindío volvió a tener senadora

Después de ocho años el Quindío volvió a tener una Senadora de la República, se trata de Aideé Lizarazo Cubillos por el partido Mira.



La cámara alta le había sido esquiva al departamento pues los últimos dos senadores que tuvo el departamento, Mario Londoño entre 2006 y 2010 y Amparo Arbeláez entre 2010 y 2014 alcanzaron a permanecer poco más de un año en sus curules, pues el primero falleció en 2007 y la segunda fue destituida en 2011 por la Procuraduría. Sin embargo, con la elección de Lizarazo, se espera que el departamento vuelva a tener voz en el Senado.

Para el analista político y ex decano de la facultad de Ciencias Humanas de la Universidad del Quindío, William García, esta elección se dio porque los electores ven en el Mira “un partido limpio y en Aideé, a una mujer honesta, y que haya ganado una curul por encima de Luz Piedad Valencia (aspiraba al Senado por el partido Liberal) muestra que la gente está cansada de la politiquería y es una ganancia para el Quindío”.



Aideé alcanzó un escaño en el Senado con 57.713 votos, de los cuales 18.572 los consiguió en el Quindío.



“El Mira es un partido organizado y disciplinado, y cuenta con el apoyo de sus fieles, estos movimientos cristianos están causando golpes importantes en América Latina. Además, el hecho de no haber cobrado la millonaria indemnización al Estado por las tres curules que les quitaron en las pasadas elecciones, caló muy bien entre la población que está cansada de la corrupción”, señaló García.



La nueva senadora del Mira le dijo a este medio, que el departamento ha estado olvidado pues hace años no se tiene una representante en la cámara alta. Su objetivo será “unificar criterios para sacar adelante proyectos e iniciativas, buscaré formar un equipo con los tres representantes a la Cámara”.



Agregó que su principal proyecto está enfocado en la familia y en fortalecer las economías familiares, “estoy convencida de que el sustento de muchas familias en el departamento son las medianas y pequeñas empresas así que buscaremos que el Fondo Emprender financie estos proyectos y se entreguen capitales semilla”.



Finalmente señaló que cree que obtuvo esa votación en el departamento pues “el partido Mira ha hecho las cosas bien y hemos demostrado con hechos. La población está decepcionada de la politiquería y de la corrupción. El partido Mira hace una selección de candidatos por meritocracia, elige a personas que no tengan cuestionamiento alguno”.



Aunque la exalcaldesa de Armenia y candidata al Senado por el partido Liberal, Luz Piedad Valencia, alcanzó 50.146 votos de los cuales 34.340 fueron en el Quindío, no obtuvo una de las 14 curules que su partido tuvo en estas elecciones. A Valencia, directora del partido Liberal en Quindío, le faltaron unos 12.000 votos, algunos de ellos, (unos 7.000 votos) fueron conseguidos en el departamento por el candidato al Senado por el mismo partido, el antioqueño Julián Bedoya, que sí logró un cupo en el Congreso con 74.585 votos.



ARMENIA