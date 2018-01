Tras 19 años del terremoto, Armenia no tiene microzonificación sísmica

25 de enero 2018 , 10:44 a.m.

Tras casi dos décadas del terremoto del 25 de enero de 1999, la capital quindiana prepara para hoy varios actos de conmemoración para la tragedia más grande que se ha registrado en la ciudad y que dejó más de mil personas muertas.

Este año, todas las miradas están puestas sobre el ordenamiento territorial del municipio y el desarrollo urbanístico que ha aumentado en los últimos años pese a las alertas de la academia que advierten que se necesita la actualización del estudio de microzonificación sísmica para continuar edificando.



No obstante el municipio no ha contado con los recursos para adelantar este estudio que tendría un costo de más de mil millones de pesos.



Para el coordinador del Observatorio Sismológico de la Universidad del Quindío, Juan Carlos Zorrilla, el departamento está en una zona de alta sismicidad por eso recomiendan que los habitantes “aprendan a conocer esta condición, saber dónde estamos y acogernos a los códigos de diseño y construcción para que no nos vuelva a pasar lo mismo que hace 19 años”.



Zorrilla explicó que el estudio de microzonificación se requiere pues el objetivo de este es “conocer el subsuelo, el efecto de sitio que puede generar la propagación de ondas sísmicas en todo el territorio”.



Y señaló según los monitores que realizan en el observatorio creado después del terremoto, en estos 19 años se han presentado unos 28.000 sismos, entre 7 y 10 movimientos cada día y originados en el departamento.



El ingeniero contó que el sismo que tuvo la magnitud más alta se registró en septiembre de 2015 en Génova, Quindío y fue de 4.7 en la escala Richter. Tras el sismo varias viviendas resultaron averiadas en este municipio. “Talvez necesitamos un sismo (de gran magnitud) para poder darnos cuenta de cómo estamos hoy en día”, dijo el coordinador del observatorio.

Esto precisamente porque en la ciudad se abrió el debate sobre la seguridad en las construcciones que se han adelantado después del terremoto.



Recientemente el alcalde de Armenia, Carlos Mario Álvarez señaló que después del terremoto de 1999, se construyeron edificios de más de 10 pisos en zonas donde, según el POT, solo podían levantarse estructuras de hasta 5 pisos.



Hace unos días el Procurador general Fernando Carrillo dijo que además de las edificaciones que tienen orden de desalojo en Cartagena, el Ministerio Público también tiene la mira en Armenia y Bogotá. De hecho, la Procuraduría demandó varios artículos del Plan de Ordenamiento Territorial (POT) de la capital del Quindío en busca de frenar la construcción de edificios a menos de 30 metros de distancia de los ríos y quebradas.



El procurador de Tierras y delegado para la defensa del paisaje, Diego Trujillo señaló que es muy importante que la ciudad y sus administradores hagan un alto en el camino para analizar la protección de los habitantes. “Si bien es cierto que el sismo que ocurrió en Armenia obligaba a tomar medidas administrativas sobre la prevención del riesgo y eso llevaba a unos estudios de microzonificación de todos los terrenos disponibles para construir y especialmente donde hubo colapsos grandes a raíz de ese movimiento sísmico, la Procuraduría ha encontrado que estos estudios no se han realizado con el rigor necesario y por eso ha requerido a todas las autoridades competentes para que se realicen en la menor brevedad”.



De otro lado, este jueves se realizarán varios homenajes a las víctimas de la tragedia como en el cementerio Jardines de Armenia, en la antigua sede del Cuerpo de Bomberos de Armenia y en uno de los barrios más afectados por el sismo, en La Brasilia.



