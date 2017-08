Así será el transporte público en la visita del papa a Colombia

La llegada del papa Francisco requerirá cierres, desvíos y modificaciones en el servicio de transporte público en Bogotá, Medellín, Cartagena y Villavicencio.

BOGOTÁ

El miércoles seis, día de la llegada del papa, la troncal de TransMilenio de la calle 26 (desde el portal el dorado hasta la Caracas) estará cerrada desde la una de la tarde. El servicio 1 no funcionará en Estación Universidades.



Los servicios duales K86 y M86 funcionarán por la avenida La Esperanza e inician su recorrido en la carrera 100 en Fontibón. Recuerde que tampoco habrá servicio de alimentadores en el Portal el Dorado por el recorrido del papa y estos se retomarán aproximadamente a las 7:30 de la noche. No olvide que los puentes peatonales de la calle 26 también estarán cerrados. Algunas vías alternas son la avenida La Esperanza, la calle 63 y la calle 53.



Si va al aeropuerto es necesario llegar por la calle 63 hasta la carrera 93 al sur. En ese lugar la Policía dará ingreso al aeropuerto.



El día jueves los cierres y desvíos se concentrarán en el centro de Bogotá y en inmediaciones del Parque Simón Bolívar.



En el centro, los servicios zonales SITP que recorren la carrera décima se desviarán por la Caracas. Las estaciones de TransMilenio de Museo Nacional, Universidades, Las Aguas, Museo del Oro, San Victorino, Las Nieves, San Diego estarán cerradas. Los servicios troncales pararán en Tercer Milenio, Avenida Jiménez, calle 19 y calle 22.



En el Parque estará cerrado de la avenida Caracas a la Boyacá y desde la avenida de las Américas y la Esperanza, hasta la calle 80. Desde las 12 de la noche del miércoles 6, hasta las 10 de la noche del 7, no se permitirán carros o motocicletas, solo bicicletas.



En cuanto a TransMilenio la calle 26 y la NQS funcionarán con restricciones: En la estación Gobernación operarán las rutas B23,K23,M86 y K86; En El Greco, G43, K43, L10, K10, CAN, 1, H54, K54; En El Tiempo, 1, B16, K16.

Consulte la infografía con las modificaciones de transporte en Bogotá

Villavicencio

A raíz de la visita del papa a Villavicencio la Secretaría de Movilidad del municipio habilitará nueve rutas provicionales para ayudar a las 63 rutas de transporte público que funcionan normalmente en la ciudad.



Iván Baquero, secretario de movilidad, informó que algunas de las rutas comprenderán zonas como el barrio La Madrid, Aeropuerto, Bavaria, el peaje Restrepo, Monumento al Coleo, Avenida del Llano, Avenida a Catama y al barrio Menegua.



El funcionario recordó que desde los barrios La Cuncia, La Madrid y El Rubí se habilitarán rutas para que las personas puedan acceder al polígono, lugar destinado al acceso del transporte público durante la visita papal que comprende el sector Malocas, Camino Ganadero, Glorieta Séptima, Terminal de Transporte, CAI Catama y Hotel Campanario.



La Secretaría de Movilidad de esa ciudad agregó que se dispondrán ‘zonas amarillas’ para taxis y ‘zonas blancas’ para buses para el retorno de pasajeros al finalizar la misa campal. Estas zonas estarán ubicadas en la Avenida Catama entre el barrio Marco A. Pinilla y el hotel El Campanario.



Para más información puede consultar la guía dispuesta por la Secretaría de Movilidad de Villavicencio para la visista.

Descargue la guía papal de la Secretaría de Movilidad de Villavicencio

Medellín

Tomás Elejalde Escobar, gerente del Metro, informó que el metro funcionará ininterrumpidamente por 43 horas y 45 minutos. El servicio inicia a las 4:15 de la mañana del ocho de septiembre y termina a las 12 de la noche del sábado.



Las rutas que operarán en este esquema son las líneas A y B del Metro, el Tranvía de Ayacucho, los buses, el Metroplús, menos la línea 2, y el MetroCable, excepto a la altura del Parque Arví. El Metro tendrá rutas alimentadoras de las estaciones Poblado y Aguacatala hacia el aeropuerto.



Como medida de prevención, para la salida de los feligreses que asistan a la eucaristía en el Aeropuerto Olaya Herrera, se contempla el cierre temporal de las estaciones Industriales, Poblado y Aguacatala.



La Secretaría de Movilidad de Medellín informó que las rutas de transporte público colectivo tendrán autorización para efectuar “desvíos temporales hacia y desde el aeropuerto a partir del día viernes 8 de septiembre a las 2:00 de la tarde” para mejorar los desplazamientos hacia la misa campal. La entidad aclaró que no se modificará el servicio tradicional y se conservará la tarifa habitual.

Consulte la lista detallada de rutas y modificaciones en Medellín

www.medellin.gov.co/movilidad/index.php/component/k2/item/929

Cartagena

El transporte público en todas las modalidades operará rigiéndose por las restricciones de vías y horarios de la ciudad.



En cuanto al Transporte Colectivo Urbano tendrá modificaciones: Entre las 5:00 a.m, y las 12:30 p.m. las rutas que transitan por la avenida Pedro Romero solo llegarán hasta la glorieta del Frijolito. Las rutas que transitan por la avenida Pedro Heredia harán un desvío por la avenida Crisanto Duque hasta la Glorieta Bazurto para retornar a la Pedro Heredia.



Adicional se autorizaron, de manera temporal, tres rutas de servicio público en la zona sureste de la ciudad para facilitar el desplazamiento de la misa campal que tendrá lugar en las instalaciones de CONTECAR.



Hay otras modificaciones de transporte, a cargo de Transcaribe, para garanizar la movilidad en la ciudad en los sectores donde el papa Francisco estará. Por ejemplo, se suspenderá el servicio entre la estación de Bazurto y La Bodeguita, de 10:00 a.m. a 12:30 p.m., mientras el pontífice se moviliza por la Avenida Pedro de Heredia.Para verificar los cierres y las rutas alternas que puede consultar el decreto 1142 de la Alcaldía de Cartagena.

Consulte el decreto 1142 sobre modificaciones en Cartagena

