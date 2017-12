El misterio del cuerpo desaparecido tras tragedia en mina de Boyacá

En todo un misterio se ha convertido el paradero del último trabajador atrapado en una mina de carbón en el municipio de Corrales, Boyacá.

Dos semanas después de la tragedia que acabó con la vida de ocho personas por una explosión de gases, los socorristas no encontraban hasta el pasado lunes al supuesto noveno sepultado, que sería Eulices Rodríguez.



Según las autoridades, el lunes al mediodía suspendieron las labores de búsqueda de este trabajador, pues ya recorrieron toda la mina sin encontrar ningún rastro de él.



“La mina fue totalmente restablecida: se retiraron los derrumbes y se arreglaron los sostenimientos, pero no se encontró al minero, ni ningún rastro suyo”, informaron integrantes de los cuerpos de socorro.

Para este martes se tiene previsto por parte de la Agencia Nacional de Minería, que es la que coordina el rescate, la suspensión de los trabajos dentro del socavón.



Entre tanto, la familia de Eulices Rodríguez, de 52 años, sigue alrededor de la mina a la espera de que aparezca su ser querido.



Rodríguez es oriundo del municipio de Paime (Cundinamarca) y desde el día en que ocurrió la explosión, el pasado martes 5 de diciembre, se dijo por parte de los encargados de la mina que Eulices hacia parte de los trabajadores que se encontraban en el socavón.



Los socorredores utilizaron a Yopal, un perro criollo, cruce de pastor alemán con rottweiler, especializado en búsqueda de personas vivas y de cadáveres.

“Este perro lo traemos de Sopó (Cundinamarca), donde queda la base de la Unidad de Operaciones Especiales en Emergencias y Desastres (Ponalsar)”, indicó el patrullero Óscar García, instructor del ejemplar.



Sin embargo, dentro de la mina no se han captado olores a cadáver ni se hallaron partes de la ropa del supuesto minero atrapado.



De acuerdo con lo expresado por las autoridades, en el interior de la mina ya no hay dónde buscarlo.



Entre el 5 y el 6 de diciembre fueron rescatados los cadáveres de ocho mineros, plenamente identificados. Hoy no se sabe si Eulices Rodríguez realmente se encontraba en la mina.





Héctor H. Rodríguez A.

