Desarrollan traductor para los usuarios sordos del metro de Medellín

Cerca de 5.000 personas con discapacidad auditiva que usan diariamente el metro de Medellín se verán beneficiadas con un proyecto ideado por un grupo de jóvenes de la Universidad de Antioquia, que busca desarrollar en el sistema de transporte una estrategia que facilite la movilidad de los usuarios sordos.



Biosignature, como se denominó el proyecto, tiene presupuestada la implementación de un sistema para que las indicaciones y comunicaciones que emite el metro sean traducidas a las personas con discapacidad auditiva, mediante el uso del lenguaje de señas.

La propuesta, que surgió en un aula de clases, adecuaría inicialmente las 27 estaciones del metro con un sistema de mapeo que de manera digital ubicaría a las personas, por medio del lenguaje de señas y el uso de pictogramas. Este mapa también estaría disponible dentro de los vagones para indicarle al usuario en qué estación está y hacia cuál se dirige.



Adicionalmente, se integrará a los trenes un sistema complementario de alerta para las puertas, el cual usaría luces de diferentes colores para indicarle al pasajero sordo en qué momento se procederá al cierre y así evitar accidentes.



Actualmente, la forma empleada por el metro para avisar el cierre se hace mediante sonidos que estas personas no están en capacidad de percibir, como sí lo hace el usuario promedio.



De la misma manera, se empleará una aplicación móvil para realizar los procedimientos de compra de tiquetes y asesoría con personal en las taquillas. Este software se usaría mediante tabletas electrónicas dispuestas en cada punto de pago y serían el canal para traducir la comunicación entre empleado y usuario para agilizar los requerimientos y procesos de compra.



Biosignature surgió de un concurso que realizó el Metro de Medellín para que estudiantes de la ciudad plantearan estrategias de solución de problemáticas que se presentan en el sistema. De allí, Ana María Vergara, Victoria Ruiz y Darwin Valencia comenzaron a buscar la forma de descifrar los problemas que este sector de la sociedad padece día a día.



Vergara afirmó que al principio de la investigación se pensó en diseñar un modelo de carteles que guiaran a las personas sordas. Sin embargo, durante la búsqueda de información encontraron que cerca del 80 por ciento de quienes padecen esta discapacidad no saben leer y, por ende, la solución no sería tan sencilla.



Basados en esto, los estudiantes de último semestre de Bioingeniería de la Universidad de Antioquia se dedicaron a hacer un estudio del lenguaje de señas avalado en el país para plantear la forma del diseño de los mapas y aplicaciones que contempla el proyecto.



“Muchas veces la gente no se pregunta por los tipos de obstáculos que tienen que afrontar quienes tienen discapacidad auditiva. Nosotros queremos que ellos tengan más inclusión y autonomía”, aseguró Vergara.



Por el momento, Biosignature cuenta con el visto bueno de la empresa de transporte, aunque aún se encuentra en una fase de organización legal, necesaria para entrar a contratar con el Metro de Medellín.



Se prevé que el próximo mes los estudiantes presenten a la empresa toda la documentación legal para adelantar los trámites y dar inicio a una primera fase en el mes de junio y poner a prueba el plan para incluir a la población sorda en las dinámicas del sistema de transporte, según estimó Vergara.



Para Juan Guillermo Barreneche, docente de Administración en Bioingeniería de la U. de Antioquia, es un proyecto muy necesario y pertinente porque incluye a este tipo de personas, brindándoles información de manera precisa y ágil.



La idea es iniciar en el metro y lograr expandirse a los cables y buses que componen la red de transporte de Medellín y el valle de Aburrá. Asimismo, se busca gradualmente ir capacitando al personal logístico para la asesoría de los usuarios sordos cuando estos lo requieran.



