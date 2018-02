Todo listo en Cartagena para un nuevo sorteo de Corvivienda

La Ciudadela La Paz es un proyecto de vivienda de interés social creado por el Distrito de Cartagena para saldar una deuda histórica que la ciudad tiene con las familias cartageneras que lo perdieron todo luego de la falla geológica del 2011 en el barrio San Francisco, así como damnificados de las olas invernales del 2004, 2007 y 2012.

Por ello, entre el viernes 16 y el lunes 19 de marzo se realizará el sorteo de subsidios totales y parciales dentro de la segunda oferta institucional de vivienda 'Por Cartagena' promovida por la Corporación de Vivienda, Corvivienda.



“Esta es la respuesta del Distrito a un compromiso que teníamos con las familias más vulnerables de Cartagena, por ello además de las 360 familias que ya están inscritas, se ofertaran 90 cupos más para pobreza extrema, 16 cupos para pobreza extrema relacionada con discapacidad y otros 50 cupos adicionales para víctimas del conflicto armado, señaló William García, gerente Corvivienda.



El viernes 16 y el sábado 17 de marzo se realizará el sorteo de las viviendas favorecidas con un 100 por ciento de subsidio. El domingo 18 y el lunes 19 de marzo será la entrega de viviendas con subsidios parciales. Las cuatro jornadas serán en el coliseo de combate, en el complejo deportivo de Cartagena, a partir de las 8 de la mañana.



En total se sortearán 526 cupos para familias menos favorecidas.



Las personas que se inscribieron y que presentan alguna inconsistencia tienen plazo hasta el 22 de febrero para hacer sus reclamamos y aclarar dudas.



Trámites no tienen costo



“A las personas desde ya les decimos: '¡No se dejen estafar! Corvivienda no cobra un solo centavo por los trámites, esta es una entrega de vivienda gratuita para personas en condición de vulnerabilidad y es una deuda del estado con nuestras gente”, señaló el alcalde (e.) de Cartagena, Sergio Londoño Zurek.



El funcionario además dijo que habrá mano dura y denuncias a quienes intenten hacer conejo y meterse en un programa que es exclusivamente social.



“Estas 370 casas representan un ahorro de 1.200 millones de pesos al año, dinero que puede ser destinado a otras necesidades”, sumó Londoño Zurek.



Los ciudadanos podrán ingresar a la página web www.corvivienda.gov.co, y digitar su número de cédula y consultar el estado de su inscripción o postulación.



“Allí podrá mirar el número y subgrupo para el sorteo, luego la calificación donde se tuvo en cuenta las condiciones de vulnerabilidad de los inscritos”, explicó el gerente de Corvivienda.



La Ciudadela de la Paz estará ubicada en el barrio El Pozón, entrando por la vía del terraplén. Se puede ingresar por la vía principal o se llega directo por la vía del terraplén.



El proyecto será entregado con todas las calles interiores perfectamente pavimentadas, promete el Distrito.



En el mes de diciembre se inscribieron 47 mil familias para participar en esta oferta institucional de vivienda, luego de haberse preinscrito en el mes de noviembre en los subsidios parciales.



Estos serán los sorteos de la segunda oferta de vivienda por Cartagena, luego de la primera entrega hecha el año pasado.



El proyecto global de esta administración es de 2.520 unidades de vivienda.



“En este momento, para la primera etapa, tenemos todo ya contratado y en etapa de construcción todo el urbanismo va al 100 por ciento para las primeras 576 unidades habitacionales”, señaló García.



Además, la obra promete vincular mano de obra calificada y no calificada en especial de la zona aledaña al proyectó, entre operarios de máquinas, camiones, albañiles, ingenieros de diferentes áreas, arquitectos y personal de apoyo en varias áreas.



“Más de 500 personas serán vinculadas en la ejecución del proyecto”, sostiene García.



En la última encuesta de percepción ciudadana ‘Cartagena Cómo Vamos’ Corvivienda fue la entidad mejor calificada por los ciudadanos con un 85 por ciento de favorabilidad.





John Montaño

Redactor de EL TIEMPO

Cartagena

En Twitter: @PilotodeCometas