Sigue ‘tira y afloje’ por la elección del nuevo alcalde de Armenia

Luego de más de tres meses sin alcalde en propiedad y con tres mandatarios encargados tras la captura de Carlos Mario Álvarez, todavía no se conoce quién llevará las riendas de la capital quindiana durante los próximos 15 meses.

A través de una resolución del 19 de julio pasado, el partido Liberal le envió al Gobernador del Quindío, Carlos Eduardo Osorio, las hojas de vida del excandidato al Senado, Roberto Jairo Jaramillo, la exdirectora de Corpocultura, Luisa Fernanda León Betancourth y la actual secretaria de Gobierno de Armenia, Gloria Cecilia García, no obstante el mandatario no ha informado si acepta o no dicha terna.



“No es simplemente capricho, debe haber un cronograma de actividades que incluye una revisión jurídica detallada de las hojas de vida y de las inhabilidades e incompatibilidades, después tendrá que venir una entrevista con los tres candidatos y tomaré una decisión si la devuelvo o si de allí puedo elegir, primero esperemos que la oficina jurídica determine”, explicó Osorio.



De acuerdo al cronograma que el mandatario reveló ayer, la próxima semana informará si se designa alcalde o si requiere una nueva terna del partido. Si solicita una nueva terna, la designación sería entre el 18 y 20 de septiembre.



El representante a la Cámara del partido Liberal por el Quindío, Luciano Grisales le dijo a este medio que el municipio está pasando por momentos muy complejos de su administración por lo que ha sucedido y que se debe acelerar ese proceso de elección.



“Estamos haciendo este llamado de atención respetuoso, es preocupante porque no podemos seguir más tiempo sin alcalde y se ha sentido en el mantenimiento de la ciudad, la movilidad, el empleo, y otros proyectos”, afirmó.



El analista político William García dijo en una emisora local que “uno puede decir que aquí hay cálculos políticos. Lo que sí se puede analizar es que hay una pelea por la Alcaldía. El último año decide el candidato para esta, todo eso juega alrededor. La preocupación para ellos (gobernador y demás) no es la interinidad sino quién gobernará ahora y en el próximo período”.



En medio de la puja por el nuevo alcalde, han circulado comunicados de prensa de varios partidos políticos donde afirman que “pasan los días y la interinidad en el encargo profundiza más la crisis de la capital”.

Osorio aceptó la renuncia del exmandatario Carlos Álvarez, implicado en el escándalo de valorización, el 5 de julio pasado.