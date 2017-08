‘Timochenko’, un personaje que causa controversia

Luego de 12 años de investigación y con el propósito de celebrar el centenario de La Tebaida, Quindío, hace unos meses el periodista Luis Carlos Reyes Puentes decidió publicar el libro 'La Tebaida 100 años de historia'. Aunque el libro está conformado por cinco tomos y dos de ellos fueron publicados meses atrás, quizá el que más llamó la atención fue el más reciente, denominado Personajes.



Lo curioso para algunos es que uno de los 54 personajes más memorables en los 100 años de historia del municipio es Rodrigo Londoño Echeverri, alias 'Timoleón Jiménez' o 'Timochenko', máximo jefe de las Farc.



Aunque entre algunos no cayó tan bien está selección, el periodista explicó que “se generó expectativa en el Quindío sobre el por qué un señor de estos aparecía en un libro en homenaje a personajes ilustres pero si se va a otro contexto es un personaje nacional e internacional porque logró llegar a un acuerdo de paz con el Gobierno”.



Y agregó que "es un hijo de La Tebaida, se crió aquí, estudió aquí, en la biografía se cuenta sobre su infancia y algo de la adolescencia, los lugares que frecuentaba, dónde era la tienda de sus padres, aquí todavía vive la mayoría de su familia".



Precisamente, la biografía de Timochenko es uno de los 23 textos que no fueron escritos por Reyes. Ese escrito fue el resultado de un trabajo de tesis del estudiante de Comunicación Social, Augusto Romero Aroca. Las otras 22 fueron redactadas por Alexánder Girón, coordinador del Centro local de historia de La Tebaida.



Por su parte, la alcaldesa de La Tebaida, Patricia Buitrago, apoyó la aparición de Timochenko en el libro y señaló que este es un momento para la paz. "Hay que hacerle los reconocimiento a las personas y estamos en un proceso de posconflicto, es una buena decisión (que esté entre los personajes) y es una persona del municipio, para volver a empezar hay que olvidar".



Además de Timochenko, en este tomo también aparece el doctor en astrodinámica y director de Colciencias, César Ocampo. El diputado Luis Alberto Rincón, el escultor Hugo Zapata, el exgobernador Mario Gómez Ramírez, entre otros, además de “personas humildes que han sido ejemplo en el municipio como Nelson Flórez, líder cívico y vendedor de frutas, que levantó a su familia con su trabajo. No solo hay políticos”, contó Reyes, quien también dirige el programa Periodismo en Puro.



En los próximos meses saldrán los dos tomos siguientes, uno de escritores y otro del deporte en La Tebaida. El libro también se puede comprar a través de las redes sociales de PeriodismoEnPuro.



ARMENIA