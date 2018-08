El Corruptómetro: ¿Qué tan deshonesto es usted en su día a día?

Movilizarse en un medio de transporte público sin pagar. Saltarse la fila de un banco (u otro lugar), sabiendo que delante de usted hay otras personas esperando. Encontrarse una billetera que le pertenecía a otra persona y no entregarla o quedarse con el dinero. Mentir a los demás sobre el verdadero valor monetario de un objeto. Encontrarse un teléfono celular en la calle y no lo devolverlo. No pagar los impuestos. Utilizar subsidios del Gobierno como Familias en Acción, u otros, sin realmente necesitarlos. Fingir una enfermedad o alguna emergencia familiar con el fin de no ir a trabajar. No pagar las deudas que tiene con sus amigos o familiares. No sacar la basura durante los días permitidos o dejarla en un espacio prohibido. Dañar un objeto ajeno por accidente y huir sin pagarlo. 'Hacerse el loco' cuando tras una compra el vendedor le devuelve más dinero del que debería. Sí, lo he hecho No los he cometido