Tensión en Cúcuta por desalojo de venezolanos que duermen en la calle

23 de enero 2018 , 09:48 a.m.

La activación de un artefacto explosivo tipo bomba molotov, a pocos metros del sector en Cúcuta donde duermen unos 615 migrantes, entre niños y mujeres en estado de embarazo, elevó este martes la tensión que se respira en esta ciudad fronteriza a pocas horas de que allí se efectúe una orden de desalojo de este grupo de extranjeros por parte de las autoridades locales.

Aunque no se ha precisado el origen, ni los móviles de este ataque, del cual no se ha registrado víctimas de consideración, la Policía Metropolitana de Cúcuta desplazó al lugar un grupo de la Sijín y del Esmad para determinar qué sucedió y quiénes estarían detrás de esta arremetida que tiene alterados los ánimos del polideportivo del barrio Sevilla, conocido como ‘Hotel Caracas’, por la aglomeración de ciudadanos procedentes del vecino país.



“Lamentamos y deploramos esta situación. Afortunadamente no hubo ningún lesionado y ya la Policía está en el sitio desde ayer, tratando de resguardar y garantizar el orden y tranquilidad de este sector”, explicó Mauricio Franco, secretario de Gobierno de Cúcuta.

En horas de la mañana del lunes, en este polideportivo se desataron una serie de enfrentamientos y manifestaciones por el ultimátum del alcalde de Cúcuta, César Rojas, de emprender unas labores de desalojo el miércoles 24 de enero, atendiendo el descontento de la comunidad de este barrio. En reiterada ocasiones, residentes del sector han manifestado que debido a esta concentración de personas, la zona se ha convertido en un foco de inseguridad, con graves problemas de salubridad.



Varias organizaciones sociales y la Iglesia católica han hecho un llamado para que la administración municipal desarrolle este procedimiento, apegado a la protección de los más vulnerables y a la defensa de los derechos humanos.



“Esperemos cómo transcurra este operativo, pero queremos hacerle una invitación a las autoridades para que el desalojo se haga con mucho respeto y humanidad, sin trasgredir la integridad de estas personas”, reiteró Víctor Ochoa, obispo de Cúcuta.



