Tenderos y comerciantes denuncian alza de extorsiones en Santa Marta

Las amenazas e intimidaciones por parte de grupos criminales dedicados a la extorsión, volvieron a tiendas y establecimientos públicos en el Mercado Público y otros sectores de Santa Marta. Las personas dedicadas a esta actividad aseguran sentir miedo por el regreso de este flagelo que afecta su economía y tranquilidad.



La preocupante situación de seguridad que vive nuevamente el comercio en la ciudad, fue expuesta por la Unión Nacional de Comerciantes de Santa Marta, Undeco, a través de su presidente Luis Fernando Sánchez, quien reveló que las llamadas y mensajes intimidantes, así como las visitas de motorizados a locales comerciales van en aumento.

“Exigen desde 100 mil pesos hasta dos millones de pesos, dependiendo el tipo de negocio, algunos optan a pagar contra su voluntad, otros se niegan a hacerlo, pero en general el panorama es muy complejo”, indicó.



El funcionario agregó que los tenderos y pequeños comerciantes no sienten confianza hacia las autoridades, por eso se niegan a denunciar oficialmente, pues “los resultados no son los esperados y se temen a las represalias que puedan tomar los grupos armados contra ellos, sus familias y sus negocios”.

“Un comerciante incluso nos contó que prefirió irse de la ciudad ante la presión de los extorsionistas”, contó Sánchez.



El presidente de Undeco considera que la principal falla más allá de los resultados de la Policía, tiene que ver con el sistema judicial colombiano, el cual siempre deja en libertad a los extorsionistas por tratarse de pequeñas cuantías.



No obstante, los comerciales solicitan una intervención profunda por parte de las autoridades, ya que solo de esa manera será posible recuperar la tranquilidad que se ha ido perdiendo en la zona del Mercado Público, corregimiento de Minca y barrios periféricos.



Priscila Zuñiga, secretaria de seguridad del Distrito, manifestó tener desconocimiento de extorsiones puntuales en la ciudad. Acentuó que mientras no hayan denuncias formales por partes de las víctimas será más difícil proceder contra las bandas dedicadas a este flagelo.



“No hay reportes de incremento de extorsión, de todos modos hemos dotado con mayores equipos y herramientas a nuestra fuerza pública para fortalecer los controles en aquellas zonas, que se han identificado como de alto riesgo en materia de seguridad”, dijo Zuñiga, quien puntualizó señalando que “no permitiremos que estas agrupaciones al margen de la ley vuelvan a entorpecer de ninguna manera la actividad del comercio en Santa Marta”.



