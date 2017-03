Presencia de tanques en frontera con Venezuela es rutinaria: Ejército

Un despliegue de cuatro tanquetas y 14 soldados del Ejército colombiano en el municipio fronterizo Villa del Rosario, Norte de Santander, generó este viernes zozobra entre los habitantes de esta zona limítrofe con Venezuela, que permanecen alertas ante una posible crisis fronteriza que pueda desencadenar la actual coyuntura política del vecino país.

Como una maniobra de rutina calificó el comandante de la Segunda División del Ejército, general Jaime Carvajal, la presencia el viernes de tanquetas en inmediaciones del Puente Internacional Simón Bolívar, zona de frontera con Venezuela.



“Los habitantes de Cúcuta ya deberían estar acostumbrados a este tipo de movimientos, no tienen de qué preocuparse porque estas actividades son cotidianas. Tenemos una frontera de 429 kilómetros, y a diario estamos movilizando los tanques a lo largo de la misma”, dijo el oficial a EL TIEMPO.



El general Carvajal afirmó que los vehículos blindados se quedan por tres u ocho días en un punto específico, y luego se trasladan. “Esto es algo de rutina, debemos cubrir la frontera a lo largo y ancho y se establece un plan de acción cada semana, lo de hoy (ayer) en la zona de frontera en Cúcuta fue casual”, puntualizó el militar.



El general Antonio María Beltrán, comandante de la Brigada 30 del Ejército, con sede en la capital nortesantandereana, reiteró que no se están instalando barricadas en la frontera y desmintió que se fuera a cerrar el paso hacia Venezuela.



El alcalde de Villa del Rosario, Pepe Ruiz, aseguró a EL TIEMPO que desde hace meses se solicitó la presencia del Ejército en la región, lo que ha servido para mejorar la seguridad.



“Desde hace unos seis meses solicitamos mayor presencia de la Fuerza Pública, en especial del Ejército, en este punto de frontera, por eso es cotidiano y rutinario ver tanquetas y uniformados y esta no fue la excepción”, afirmó. El mandatario dijo que hubo especial atención al tema por la situación que se vive en Venezuela, “y al ver las tropas los ciudadanos pensaron que algo estaba sucediendo y eso pudo generar algo de confusión”.

El alcalde puntualizó que a diario cruzan la frontera unos 30.000 venezolanos, “unos regresan, otros se quedan y por eso es el temor de un cierre total de la frontera”.



Por su parte, fuentes de la Policía, especialmente la Fiscal y Aduanera, señalaron que mantendrán las operaciones para detectar las llamadas trochas, que son utilizadas en la frontera para el paso de hidrocarburos y todo tipo de mercancía de contrabando.



EL TIEMPO consultó sobre la situación en la frontera entre Colombia y Venezuela en Arauca y La Guajira, y las autoridades militares afirmaron que se mantenía sin novedad.



“En Arauquita es constante el patrullaje, especialmente en zona rural donde hace una semana la Guardia Venezolana instaló un campamento. Allí hay tanquetas y hombres de la Fuerza de Tarea Quirón; el objetivo es mantener la soberanía y garantizar la tranquilidad de los campesinos de la zona”, dijo una autoridad civil.



En La Guajira la situación se mantiene sin ninguna novedad, afirmó un vocero de la Décima Brigada Blindada del Ejército.



Fuentes de la gobernación de Norte de Santander señalaron que se aumentó la presencia de venezolanos en Cúcuta, quienes estaban adquiriendo víveres y medicamentos ante el temor de un nuevo cierre total de la frontera, por la situación económica y política que se registra en el vecino país.



