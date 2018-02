En Pereira 'rezan' porque arreglo de calles esté antes de Semana Santa

Patricia Londoño, una feligrés de la Catedral de Pereira, espera que la administración municipal termine la reparación de las calles que rodean la plaza de Bolívar de la ciudad antes de que se inicie la Semana Santa porque sino “sería un caos”.

La Secretaría de Infraestructura de Pereira informó que las obras estarán listas el 21 de marzo, cuatro días antes de la Semana Santa.

Mirando a los obreros y la maquinaria que trabajan a toda marcha sobre la calle 20 y dándole la espalda al máximo templo de la religión católica en la capital de Risaralda, la mujer expresó que “ojalá terminen ¿por qué si no dónde van a hacer las procesiones?”. Y sentenció: “Debieron hacer eso después de la Semana Santa”.



La Semana Santa que organiza la Catedral de Pereira es una de más importantes del país por su solemnidad, tradición y el fervor que despierta en propios y visitantes.



La Secretaría de Infraestructura de la Alcaldía de Pereira comenzó el cambio de los adoquines de las carreras séptima y octava y la calle 20, el 14 de enero pasado y el plazo original de las obras era de 30 días.



El titular de la Secretaría de Infraestructura, Hárol Calderón, admitió que hay retraso en el cronograma, pero que los trabajos estarán listos el 21 de marzo, apenas cuatro días antes del Domino de Ramos.



“Tenemos dificultades porque cuando hicimos las primeras excavaciones encontramos una cantidad de material que no consideramos que íbamos a hallar: pavimentos antiguos, concreto, asfalto, pero eso ya fue subsanado y esta semana comenzamos a poner adoquín en la calle 20 y en la carrera octava y vamos a empezar la intervención de la carrera séptima”, afirmó Calderón.



Las obras consisten en cambiar los adoquines por otros en gres, que soportarán mejor el tráfico. Hacía 20 años no se intervenían esas calles y estaban muy deterioradas.

Las obras cuestan 487 millones de pesos, pero estas podrían aumentar en 120 millones por cantidad de obra ejecutada.



La calle 19, entre carreras séptima y octava, que está en concreto, no se tocará porque hace parte de la recién remodelada Calle de la Fundación.

Sería gravísimo'​

Para la directora de la Asociación Hotelera y Turística de Colombia (Cotelco), en Risaralda, Paula Arango, que las calles que rodean la Catedral de Pereira no estén terminadas sería “gravísimo” porque la Semana Santa es una de las mejores temporadas para los hoteles por la tradición de la celebración religiosa.



“Para nosotros sí es muy importante que las obras alcancen a estar listas para la Semana Santa porque nuestras procesiones tienen un reconocimiento a nivel nacional, son un atractivo turístico”, expresó Arango.



La vocera gremial indicó que en la Semana Santa de este año esperan tener una ocupación hotelera superior al 53 por ciento, que fue la del año pasado en esa misma época, y para esto los hoteles están haciendo una venta del destino.



“La reforma tributaria nos dio muy duro el año pasado, bajamos mucho, pero la Semana Santa siempre ha sido muy importante para nosotros. En la Semana Santa del 2016 la ocupación hotelera fue del 71 por ciento”, señaló Arango.



EL TIEMPO conoció que en la curia episcopal, encargada de la organización de la Semana Santa, también están preocupados por el retraso de las obras, sin embargo, no fue posible obtener una declaración oficial.