Temblor con epicentro en Acacías se sintió en los Llanos y Bogotá

Un fuerte temblor se sintió hacia las 3:16 de la tarde de este martes en el Meta, por un sismo que tuvo como su epicentro el municipio de Acacías.

De acuerdo con el Servicio Geológico Colombiano, el temblor tuvo una magnitud de 3.8 y una profundidad "superficial".

El sistema señaló que el temblor se sintió en 15 municipios de la región central del país. En el Meta fue sentido en Villavicencio, Cumaral, Cubarral, Castilla La Nueva, Acacías, Granada, Restrepo, San Martín.



Además de ese departamento, el SGC indicó que se sintió en Bogotá, Fómeque, Fosca, Fusagasugá, Cáqueza (Cundinamarca), Armenia (Quindío) y Ibagué (Tolima).



El temblor se sintió con fuerza en Villavicencio, ciudad donde las personas se vieron obligadas a evacuar edificios en en el centro.



Por su parte, universidades como la Santo Tomás también tuvieron que salir de los lugares donde se encontraban para evacuar tras la emergencia que se presentó, al igual que en centros comerciales.

La magnitud del sismo fue de 3,8. Foto: Gobernacion del Meta



De acuerdo con William Álvarez, comandante de Bomberos de la capital del Meta, tras realizar un barrido se encontró que un árbol se cayó en el sector de Villas del Palmar, hecho que no dejó lesionados.



De otro lado, no se registraron mayores afectaciones en el municipio. Álvarez pidió a los habitantes mantener la calma e informarse a través de fuentes oficiales.



Por su parte, Reinaldo Romero, coordinador de la Unidad de Gestión de Riesgos del Meta, manifestó que el movimiento telúrico no afectó los sitios inestables donde se ha registrado caída de material los últimos días en la vía entre Bogotá y Villavicencio.



