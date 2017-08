Los cinco temas que no se puede perder hoy en EL TIEMPO

1- Las revelaciones del ex gobernador de Córdoba, Alejandro Lyons, quien afirmas que ayudó en la 'vaca' para pagar soborno a magistrados.



Lyons asegura que tiene cómo probar que políticos de Córdoba, entre ellos él, hicieron aportes para completar los 3.000 millones de pesos que costó frenar el expediente contra el poderoso senador Musa Besaile, también protagonista del escándalo de Odebrecht.Pulse aquí para leer la historia



2- La eutanasia, un derecho que se incumple desde hace 20 años



Solo 17 personas más han muerto a través de este procedimiento. Aunque esa cartera desconoce cuántas solicitudes de eutanasia han sido rechazadas –pues asegura que las normas determinan que las instituciones solo deben informar las situaciones en las que se hace efectiva–, lo cierto es que esta práctica estaría siendo negada en la mayoría de los casos.Pulse aquí para leer esta historia

3- Las nuevas y hermosas especies de flora y fauna que estamos descubriendo gracias a la paz



Hasta el momento se han encontrado 89 nuevas especies para la ciencia, 283 nuevos registros para Colombia y las regiones, 164 especies bajo algún grado de conservación, 100 especies endémicas y tres especies redescubiertas. También se ha podido incrementar el conocimiento en grupos sobre los que había poca información, como es el caso de los artrópodos, los hongos y los microorganismos.Pulse aquí para leer esta historia

4- Dimayor busca crear canal ‘pague por ver’ para el fútbol colombiano



“Nuestra intención es que no se transmitan más partidos por televisión abierta y crear un canal plus, un ‘Win Sports plus’, que transmita todos los juegos. Esto es como el que quiere ver la serie Game of Thrones: para verla, debe pagar por tener el canal HBO Plus. Si tiene HBO solo, pues no la puede ver”, explica el presidente de la Dimayor, Jorge Fernando Perdomo.Pulse aquí para saber más

5- Video: La cárcel no es solo para ‘los de ruana’, también para los famosos



Conozca a siete celebridades que estuvieron en prisión y que usted probablemente no sabía. Paul McCartney y Robert Downey Jr. son algunos de ellos.Vea el video aquí