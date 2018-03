A los Ibaguereños les preocupa temas como la seguridad en la ciudad

Los habitantes de Ibagué están satisfechos con la ciudad como lugar para vivir, pero hay inconformismo en los temas de seguridad y el mal estado de las vías urbanas.

Así lo reveló la encuesta de percepción ciudadana Ibagué, cómo vamos, que realizó Ipsos Napoleón Franco con información recolectada entre el 19 de noviembre y el 22 de diciembre de 2017. El tamaño de la muestra fue de 1.000 encuestas.



El 75 por ciento de los encuestados se siente satisfecho con Ibagué como un lugar para vivir, mientras que un 57 por ciento se siente orgulloso de su ciudad pero preocupa que esta medición disminuyó 10 puntos. Otro 49 por ciento piensa que las cosas van por buen camino, aunque esta medición también disminuyó, 2 puntos.



Sobre clima económico, el 74 por ciento de los encuestados afirmó que es difícil encontrar empleo y otro 20 por ciento cree que no es ni fácil ni difícil, mientras que el 57 por ciento considera que es difícil crear empresa en Ibagué.



En cuanto al conocimiento e imagen del alcalde, Guillermo Alfonso Jaramillo, el 86 por ciento de la población afirma, dato que creció 17 puntos porcentuales entre 2016 y 2017, mientras que la favorabilidad de su imagen se mantuvo en el 55 por ciento. En lo relacionado con la calificación de la gestión del mandatario un 38 por ciento cree que es buena, 31 mala y otro 31 regular.



En materia de seguridad, el hecho más destacado es el aumento de percepción de inseguridad ya que en 2016 este porcentaje se ubicó en 22 por ciento y para 2017 se elevó al 33 por ciento con un incremento de 11 puntos porcentuales. Además, se rompió la tendencia a la disminución de esta proporción que se tenía desde el año 2015 y sumado a ello esta es la mayor cifra de percepción de inseguridad en los últimos 8 años. Los estratos bajos y medios son los que mayor percepción de inseguridad tienen con 32 y 36 por ciento, respectivamente.



Mientras que la cifra de víctimas de delitos pasó del 24 por ciento en 2007 al 20 por ciento en el 2016, el 75 por ciento considera que la presencia de la Policía no es suficiente en su barrio. El 38 por ciento está satisfecho con la labor del cuadrante de la Policía en el barrio y el 37 insatisfecho.



La tasa de denuncia de los delitos sigue siendo baja pues tan solo 5 de cada 10 ciudadanos víctimas de un delito presentaron algún tipo de denuncia. Sin embargo, la denuncia creció 10 por ciento, ya que en 2017 el 50 por ciento de los ciudadanos presentó denuncia sobre el delito del que fue víctima. El porcentaje de ibaguereños que fue víctima de delitos en el último año, creció al 24 por ciento, mientras que en el año 2016 esta cifra se situó en el 20 por ciento. Esta es la mayor cifra de los últimos 8 años.



La Encuesta mostró que, para el año anterior, el 70 por ciento de los jóvenes y niños ibaguereños asisten a establecimientos públicos, mientras que un 26 por ciento asiste a centros privados, lo que muestra que la educación privada aumentó su cobertura en un 5 por ciento.



Así mismo, el 4 por ciento de niños y jóvenes no asisten a ningún tipo de establecimiento y es importante destacar que esta cifra está dos puntos porcentuales por debajo a la que se presentó en el año 2016, lo cual parece reflejar los esfuerzos realizados para que la primera infancia acceda a algún espacio de educación y cuidado.



La satisfacción con la educación recibida por niños y jóvenes cayó al 72 por ciento y si bien esta cifra es levemente inferior a la del año 2016, está por encima de las cifras de los años 2012 (69%), 2013 (69%), 2014 (65%) y 2015 con un 63% de satisfacción.



Es importante resaltar que el 18 por ciento de los niños y jóvenes que asisten a un establecimiento educativo ha sido víctima de matoneo y que tan solo 4 de cada 10 de estas víctimas denuncian.



La Encuesta señala que los problemas del sistema de salud en Ibagué continúan pero a pesar de ello en el 2017 creció tres puntos porcentuales la satisfacción del servicio, que pasó de 40 a 43 por ciento. Además, más de la mitad de los ibaguereños expresa que transcurren entre 1 a 10 días entre el momento en que piden una cita y obtener el servicio.



Así mismo, el 55 por ciento de los encuestados declararon habitar en una vivienda propia y el 41 por ciento en una vivienda arrendada con lo que los estratos altos son los que mayor proporción de vivienda propia habitan con 78 por ciento. Es determinante la dificultad de acceder a un subsidio de vivienda y la ausencia de recursos, a la hora de entender por qué los ibaguereños que viven en alquiler no logran tener una vivienda propia.



En lo relacionado con el estado de las vías tan solo 4 de cada 10 personas encuestadas dicen estar satisfechos con las mismas. En el año anterior 2 de cada 10 estaba satisfecho por lo que el avance del último año es importante reflejo quizás del programa de pavimentación de vías en los barrios.



Finalmente, los ibaguereños creen que los temas principales a los que se debería prestar atención son: empleo con 57 por ciento, salud 53 por ciento y educación 37.









