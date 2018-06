Televisión Digital para Todos ya llega al 86 % del territorio nacional

El proceso que va a llevar a que Colombia logre un cubrimiento casi total con la TDT o Televisión Digital para Todos requiere cumplir cinco fases, de las cuales ya se han ejecutado tres, lo que representa al día de hoy una cobertura del 86 por ciento.

Así lo señaló Ángela Mora, directora de la Autoridad Nacional de Televisión (ANTV), entidad encargada de la transformación del sistema análogo al digital, un cambio tecnológico que comenzó con la modificación en un estándar que hizo la Comisión Nacional de Televisión en el 2008.



De acuerdo con la funcionaria, para ese momento existían tres estándares: el americano, el japonés y el europeo. El primero era muy parecido al nuestro, pero no daba multicanalidad, es decir, solo salía una señal.



El de Japón era muy similar al europeo. Daba multicanalidad, además de otorgar crédito. Por su parte, los europeos ofrecieron ayudar con subsidios y, en algunos casos, créditos y en otros, con dinero de cooperación. Fue así como, después de hacer la evaluación, en el 2010 Colombia adoptó el estándar europeo de televisión digital terrestre DVB-T, actualizado al año siguiente al estándar DVB-T2.

A los canales privados (RCN, Caracol y Citytv) también se los obliga a hacer ese cambio tecnológico, y para eso se les indican unas fechas en sus contratos

Así mismo, y con el nacimiento de la ANTV, la Comisión Nacional de Televisión se acaba y se establecen unas metas, como que en diciembre de 2019 se apague la televisión análoga y toda la señal sea digital. Para eso se realizó una planificación de la red, pues el proceso exige cambiar todas las estaciones (hay alrededor de 300 en el país) con el fin de hacer una migración exitosa y completa.



“A los canales privados (RCN, Caracol y Citytv) también se los obliga a hacer ese cambio tecnológico, y para eso se les indican unas fechas en sus contratos, plazos que este año se cumplen para Caracol y RCN. A ellos les hacen falta 92 estaciones, que tienen que terminar de instalar el 30 de diciembre, para llegar así al 88,44 por ciento de la cobertura geográfica”, explicó.



La cifra del 88,44 por ciento se da porque no están obligados a llegar a la totalidad de municipios, sino solo a las poblaciones con más de 20.000 habitantes.

Las dos fases que faltan

Con tres de las cinco fases ejecutadas, el proceso sigue avanzando, y con el propósito de llegar al 92,26 por ciento de la población, ya fueron asignados y entregados a Radio Televisión Nacional de Colombia los recursos para la etapa cuatro, que incluye 25 estaciones adicionales para cubrir 49 municipios más (hoy 690 tienen cobertura).



Para la fase cinco y lo que han denominado ‘refuerzo’, ya se han destinado 230.000 millones de pesos, con lo que se alcanzaría una cobertura del 97,9 por ciento, con lo que solo quedarían 86 municipios sin cobertura TDT.



Pero llegar al dos por ciento restante no es una tarea fácil porque se encuentra en sitios de difícil acceso (en Cundinamarca, Santanderes y Boyacá), y eso implicaría casi que montar una estación por municipio.



Para esas poblaciones se tiene previsto otro sistema: el DTH, que es satelital y de donde las personas podrían bajar la señal con un decodificador especial.

Los colombianos nos habituamos a pagar por ver televisión y todos vemos los canales nacionales a través de cable; entonces, romper ese vínculo existente no es fácil

Según la ANTV, el desconocimiento ha sido una de las mayores dificultades que han tenido en el proceso, puesto que la gente no está muy familiarizada con términos como TDT, análogo o digital. Además, muchos se acostumbraron a ver televisión que no es de buena calidad.



Otro obstáculo es la alta penetración de la televisión cerrada, “porque los colombianos nos habituamos a pagar por ver televisión y todos vemos los canales nacionales a través de cable; entonces, romper ese vínculo existente no es fácil. El Mundial de fútbol es un buen momento para hacerlo, ya que mueve a muchas personas a cambiar sus televisores porque si algo busca la gente ver en alta definición son los deportes”, señala Mora.

Al menos 60.000 colombianos disfrutan de la televisión pública

A través del convenio con la Unión Europea, la televisión pública ya está instalada en 45.830 hogares y con recursos de la Autoridad Nacional de Televisión (ANTV) en 14.000 más, para un total cercano a los 60.000.



Desde 2012, y con el fin de dar cumplimiento a la transformación de la televisión pública, la ANTV viene apoyando los procesos de actualización tecnológica para la recepción de la televisión digital terrestre radiodifundida, que tiene un énfasis importante en los usuarios de menores recursos (estratos 1 y 2) que no tengan televisión paga.

Aquí se incluye a los residentes en municipios que cumplan con criterios como: tener representación regional de la población beneficiada, despliegue de las redes públicas y privadas de TDT, tamaño de la población requerida, baja penetración de televisión cerrada, índice de necesidades básicas insatisfechas y factibilidad para realizar pilotos de apagón anticipado.



Como parte de la estrategia de cobertura, entre 2014 y 2015, unos 717 hogares en San Cayetano (Norte de Santander) y 594 en Ulloa (Valle) se beneficiaron con la televisión pública, una labor que entre 2015 y 2016 se extendió a 4.560 hogares más de la isla de San Andrés, beneficiando así a más de 16.000 habitantes, con una inversión superior a los 3.000 millones de pesos.



Esta señal abierta y gratuita también llegó por primera vez a Pachavita (Boyacá), con una inversión superior a 780 millones de pesos, lo que significó entregar la solución tecnológica al 55 por ciento de los hogares del municipio. Se beneficiaron además las poblaciones de Garagoa y Chivanita, también en Boyacá.



Durante el 2017, la ANTV llegó a Carmen de Bolívar, en los Montes de María, con una inversión superior a los 1.500 millones de pesos. La ANTV instaló el kit TDT (antena + decodificador) en 5.600 hogares estrato 1, beneficiando a más de 22.400 personas.



A esos municipios se sumaron Bosa (Cundinamarca) y Cúcuta (Norte de Santander). Igualmente, la Junta Nacional de Televisión (JNTV) destinó 900 millones de pesos para Corozal (Sucre), beneficiando a 4.800 familias.



ALEJANDRO RAMÍREZ

Especial para EL TIEMPO