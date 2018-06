Teletón Colombia podría cerrar su sede en Manizales

Tras la suspensión de servicios en los centros de Barranquilla y de Cartagena, la Fundación Teletón tendrá una junta directiva extraordinaria, el próximo 4 de julio, en la que se definirá si se continúan las operaciones en las dos sedes que le quedan, la de Manizales y la de Soacha (Cundinamarca).

De acuerdo con su directora, Emilia Ruiz, el préstamo gratuito del servicio es “insostenible”. “La situación es muy difícil para cumplir con la operación de los cuatro centros y la sede administrativa y con la organización de la Teletón, que no es gratuita, los recursos ya no alcanzan. En la junta evaluaremos las posibilidades de continuar y de buscar un socio estratégico que nos ayude a mantener los centros”, comentó Ruiz.



Según la directora de Teletón Colombia, la operación de la fundación requiere 12 mil millones de pesos y, en la Teletón se recolectaron 5 mil. Añadió que dado que la disminución en las donaciones de los empresarios y las personas empezó hace tres años, ya se usaron las reservas.



Los más afectados con un posible cierre serían los usuarios con patologías de alto costo que no tendrían a quién acudir para hacer las terapias que por años les negaron de manera parcial sus EPS.



Uno de los 1.321 usuarios que ha sido atendido este año es Diego Giraldo, quien padece desde su nacimiento de mucopolisacaridosis (mejor conocida como morquio), una enfermedad que no le permite valerse por sí mismo.



“Son muy tristes los rumores de que se roben la plata, porque pueden venir a ver los beneficios que tenemos. Gracias a Teletón no solo me he rehabilitado físicamente, sino que me di cuenta que a pesar de mi enfermedad puedo ser útil”, comentó el joven, quien después de sus avances en fonoaudiología decidió dedicarse al canto.



La sede del Eje Cafetero, ubicada en Manizales, solo en 2017 hizo 114.414 servicios de rehabilitación entre fonoaudiología, fisioterapia, terapia ocupacional, enfermería y psicología a más de 4 mil pacientes que llegan desde Nariño, Putumayo, Antioquia, Chocó, Quindío y Risaralda, todos, sin recibir pagos significativos de parte de los pacientes o sus EPS.



“Lo único que los usuarios deben pagar es su desplazamiento, antes hasta les pagábamos sus taxis, pero ya hemos tenido que recortar gastos como esos. Además para mantenernos en funcionamiento se han quitado algunos servicios especializados y se ha hecho recorte de personal. En 2011 eran casi 35 empleos directos, hoy somos 15 empleados”, comentó la gerente, Lina Villada.