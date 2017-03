Teleférico de Buenavista, en Quindío sí sería desmontado

Casi en un problema se le ha convertido al gobernador del Quindío, Carlos Osorio, el teleférico del municipio de Buenavista pues su intención es desmontarlo pero no ha encontrado a ninguna empresa que se le mida a esa labor.



“Nosotros nos hemos reunido con especialistas con técnicos que nos han recomendado desmontarlo pero aunque lo hemos puesto en página varias veces para buscar a unos contratistas que lo bajen o que lo compren pero no ha sido posible hasta ahora, pero nosotros seguimos insistiendo en que hay que desmontarlo y pronto”, señaló el mandarario.



El teleférico fue inaugurado en 2008 como parte de un atractivo turístico del Quindío, el Parque Ciudad Tolrá que buscaba reactivar el turismo en este municipio, sin embargo este parque no ha podido construirse y su atracción más importante: el sistema de transporte por cable no es usado y ni siquiera cuenta con los permisos necesarios para operar como la licencia del Ministerio de Transporte.



Osorio dijo que el proyecto debe seguir pero “no con esos vagones, que técnicamente y después de varias comisiones técnicas, nos han dicho que no es viable, ni posible, no tiene carga, ni la seguridad para las personas, mal haríamos nosotros en poner en peligro la vida de los ciudadanos”.



Y agregó “estamos buscando otras formas de financiación porque es un proyecto que sí vale la pena, el bien hay que hacerlo bien hecho sino quedan elefantes blancos”.



Los dos vagones con los que cuenta el teleférico tan sólo tienen capacidad para ocho personas cada uno y el recorrido es de unos 1.200 metros entre las dos estaciones, una ubicada en un mirador del municipio y la otra en el cerro de las tres cruces.



El desplazamiento tarda 12 minutos, en un solo sentido, es decir que solo puede transportar unas 32 personas por hora lo que evidencia una capacidad muy limitada según explicó el saliente secretario de Turismo del Quindío, Carlos Alfonso Rodríguez. “No es suficiente para un municipio que puede recibir 3.000 turistas por día, tendrían que quedarse todo un día tratando de subir al teleférico”.



ARMENIA