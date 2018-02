Taxistas de Bucaramanga protestan contra el transporte ilegal

19 de febrero 2018 , 11:40 a.m.

Cerca de 300 taxis, que desde la mañana de este lunes se encuentran concentrados en varios puntos de Bucaramanga y su área metropolitana, protagonizan una protesta contra la administración municipal, en la que exigen mayores controles para frenar el transporte ilegal, específicamente el mototaxismo.

A esta hora, los manifestantes se desplazan por la autopista que une a la capital santandereana con el municipio vecino de Floridablanca, con dirección hacia la carrera 15 y 27, hasta llegar a la Alcaldía.

Aunque las autoridades habían asegurado que no iban a permitir bloqueos en las vías principales de la ciudad, estas concentraciones han paralizado el tráfico en sectores como el Puente de Provenza y la Puerta del Sol.



Esta convocatoria obedece al llamado de estos trabajadores para endurecer los controles al transporte ilegal y mejorar el uso de mecanismos de regulación como las tarjetas amarillas.

Nos está persiguiendo la piratería y el mototaxistmo en la ciudad y desafortunadamente los ingresos nuestros no dan para pagar la seguridad social de casi 270 mil pesos

“Nos están violando el derecho al trabajo a nosotros los taxistas. Nosotros no tenemos respaldo de las alcaldías, nos está persiguiendo la piratería y el mototaxistmo en la ciudad y desafortunadamente los ingresos nuestros no dan para pagar la seguridad social de casi 270 mil pesos”, expresó Carlos Julio Díaz, presidente del sindicato de taxistas.



Los manifestantes se reunirán frente al edificio de la administración municipal, en el centro de la ciudad, para exigir también mayores operativos contra la informalidad.

“Esperamos al menos unos 500 carros para unir fuerzas, llegar a la Alcaldía y exigir que nos atiendan en el Concejo municipal donde podemos estar todos para que todos podamos participar todos, no sólo los líderes del gremio”, aseguró Díaz.



BUCARAMANGA