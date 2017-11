Tatuajes para borrar las marcas de la guerra

Carlos* estaba en la sala de tatuajes de Misael Tovar, en la avenida Circunvalar de Pereira, con su compañera sentimental. Habían salido temprano desde el pueblo de Risaralda, donde viven, para cumplir una cita que él esperaba ansioso desde hacía semanas. Literalmente, el tatuador iba a borrar su vida pasada, a acabar con el recuerdo que había tenido adherido a su piel durante la mitad de su vida.

La camiseta que tenía Carlos dejaba ver unos bíceps fortalecidos tanto por las largas jornadas de trabajo en el campo, como por las largas jornadas de sangre humana derramada y muerte también en el campo, y la última parte de un tatuaje de trazos negros en su brazo derecho.



Cuando se levantó la manga de la camiseta para mostrarle el tatuaje a Misael, uno de los artistas del ‘tatoo’ más afamados de Pereira, apareció un mamarracho, desproporcionado, burdo de una calavera con una boina, atravesada por una daga y unas alas de murciélago.



Según Carlos, el tatuaje se lo hicieron cuando hacia parte del Bloque Calima, de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), y significó mucho en el momento porque representaba su ascenso en el ala militar del grupo armado ilegal, a pesar de que era un niño de apenas 15 años.



Para Carlos, hoy el tatuaje no tiene ningún significado y por eso lo quiere cambiar por el de una imagen de la Virgen de Guadalupe, de la que se confiesa devoto. Será, además, su regalo de cumpleaños. Ese día llegó a los 30.



Con el ‘cover up (un tatuaje que se hace sobre otro para cubrirlo, para ocultarlo)’ de la virgen mexicana Misael quiere ayudar a Carlos a enterrar su pasado.



Este tatuador no se dedica a hacer ‘cover up’, pero desde hace dos años, cuando le hizo a María*, una exguerrillera de las Farc, una rosa para tapar la imagen de un carnero que le hicieron en el grupo insurgente, está interesado en ayudar a más desmovilizados, de cualquier grupo, a tapar para siempre su pasado.

María*, una exguerrillera de las Farc, ahora tiene una rosa para tapar la imagen de un carnero que le hicieron en la guerra. Foto: Alexis Múnera

Por el ‘cover up’ de la Virgen de Guadalupe Misael cobraría un millón y medio de pesos, pero lo hará gratis. Por hacer la flor de María habría pedido 800 mil pesos.



“Yo no hago ‘covers’, yo no organizo nada. Pero si desde mi campo puedo ayudar a alguien, como los desmovilizados, lo hago”, dijo Misael, quien con meticulosidad alistó la máquina y las tintas de colores con los que borrará el pasado oscuro de Carlos. Serán necesarias varias sesiones para cambiar la calavera por la de la imagen religiosa.

Por un ‘cover up’ como el de la Virgen de Guadalupe, Misael cobraría un millón y medio de pesos. Foto: Alexis Múnera

‘Nos marcaban’

En la entrada de la sala de tatuajes, María, una mujer de baja estatura, espera a que Misael comience a hacerle realidad el sueño a Carlos. Ella fue la primera reinsertada a la vida civil que pasó por las manos del tatuador para que le tapara una figura que para su autor era un carnero.



María ahora acompaña a Carlos, quien fue su enemigo en el conflicto interno armado, en la experiencia de cerrar para siempre el doloroso capítulo de la guerra.



Misael tapó el adefesio que sin técnica y estética le hicieron a esta mujer de 33 años, cuando estuvo en el frente Aurelio Rodríguez. Ahora luce una gran rosa roja en el antebrazo derecho.



“Estando en el grupo me hicieron un tatuaje, disque ensayando como los hacían. Eso era un carnero, pero no tenía ningún significado, por marcarlo a uno sería, como para que uno no se fuera a perder”, rememoró sonriendo.



María se fue para la guerrilla en una fecha inolvidable para ella, el 10 de agosto de 1999. Tenía 15 años y aunque los guerrilleros le dieron un mes para que pensara si se iba o no, a la semana tres de ellos fueron por ella a la casa. “Sí, fui reclutada porque yo no tenía como claro si me iba a ir o no”, se lamentó.



Se marchó por la parte de atrás de la casa para que su mamá no se diera cuenta y solo se llevó una mochila con dos mudas de ropa. Atrás quedaron los sueños de ser una jinete profesional. Estuvo cerca de ocho años en la guerrilla y cuando cumplía los primeros cinco en esta, a los 20 años, quedó embarazada. Se enamoró de uno de sus compañeros y aunque los jefes de la columna guerrillera intentaron, según ella, que abortara, no lo hizo. A un mes de dar a luz, la llevaron a donde una familia a que tuviera a su hija y luego regresara a las filas insurgentes.



La hija de María tiene 12 años y aún vive con su familia sustituta. La puede ver, pero no ha logrado convencerla de que se vaya a vivir con ella.



Desde hace dos años María, es promotora de reintegración de la Agencia para la reincorporación y la normalización (ARN) en el Eje Cafetero.



“Hace rato no tatuaba una virgen”, confesó Misael, quien llegó a la vida de María por un amigo, Alexander Santibáñez, quien fue reintegrador en la antigua Agencia Colombiana de Reintegración (ACR) y lo convenció de taparle el tatuaje que ella tenía.



Más que convencido ahora, Misael se propuso para el 2018 motivar a otros tatuadores a hacer ‘covers’ a más desmovilizados. “Espero que el otro año se motiven a hacerlo tres ó cuatro tatuadores. Yo sé que lo harán”, sentenció.



Próximamente, Carlos regresará a la sala de tatuajes de Misael a que le pula su Virgen de Guadalupe, la cual luce con orgullo y por la que lo felicitan. Ya no tiene que explicar el porqué de la calavera, ya no está, la borró para siempre, como la guerra.

Fernando Umaña Mejia

Corresponsal de EL TIEMPO

PEREIRA