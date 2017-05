Tarjeta Migratoria continúa regulando paso en frontera con Venezuela

La aplicación del nuevo sistema de identificación fronterizo, que implementó Migración Colombia a partir del 1° de mayo para controlar el tránsito diario de 45.000 personas en el límite entre Colombia y Venezuela, continúa funcionando sin mayores sobresaltos.

Cualquier venezolano que resida en estados fronterizos y cruce con frecuencia la línea divisoria debe solicitar esta documentación. La entidad enviará vía correo electrónico al solicitante una constancia provisional, que tendrá una vigencia de seis meses, mientras se hace un estudio en Colombia para expedir el documento permanente.

Ante algunas denuncias de ciudadanos que aseguraron la existencia de personas que estaban cobrando por el trámite, la Cancillería y Migración Colombia emitieron un comunicado aclarando que la expedición de este documento es gratuita.

También, explicaron que “si no tienen el comprobante de prerregistro, al ingresar a Colombia deberán presentar su pasaporte vigente. Si no cuentan con alguno de los dos documentos, no podrán ingresar a territorio colombiano, medida que se aplica para garantizar una frontera ordenada.

