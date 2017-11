Las trabas de la consulta minera en Córdoba, Quindío

Varios tropiezos le han salido en los últimos días a la consulta popular minera en Córdoba, Quindío. Pese a que ya estaba programada para el 3 de diciembre según el calendario electoral, la jornada podría no llevarse a cabo pues el Ministerio de Minas y Energía interpuso una acción de tutela ante el Consejo de Estado y en contra del Tribunal Administrativo del Quindío objetando la violación del derecho al trabajo.



A esto se suma que la Registraduría Nacional le envió una carta al alcalde del municipio, Guillermo Andrés Valencia, pidiéndole que suspenda provisionalmente la consulta. Tal y como sucedió con Granada, Meta, la Regitraduría no ha recibido los recursos del Ministerio de Hacienda para financiar esta jornada electoral.



El vocero del Comité promotor de la consulta, Carlos Gómez le dijo a este medio que "confiamos en la improcedencia de la tutela, hemos encontrado inconsistencias, estamos atacando tanto de forma como de fondo dicha tutela y tenemos suficientes argumentos para echarla abajo".



Para Gómez, el Ministerio argumentó la vulneración al derecho al trabajo "como si hubiera este tipo de minería en Córdoba, no hay un solo minero artesanal de minería de metales en el municipio, no hay vulneración alguna, lo que sí se vería afectado con los proyectos mineros es la histórica vocación agrícola del municipio".



Y en cuanto a la financiación de la jornada, Gómez se preguntó si el comité promotor de la consulta anticorrupción que lideran las congresistas Claudia López y Angélica Lozano, tenga que pagar la jornada o si el partido Liberal pagará los 40.000 millones de pesos que cuesta la consulta popular en la que dicho partido escogerá su candidato presidencial.



El ambientalista y uno de los promotores de la consulta popular que se tramita en Calarcá, Néstor Ocampo, señaló que la consulta en Pijao se pudo llevar a cabo porque "los cogió de sorpresa, pero el hecho mismo de que (el Gobierno) haya reaccionado de esta manera con la consulta en Córdoba es un indicativo de que la intención es enredar y dilatar el proceso, buscan cansar a la gente".



"Aquí lo que da rabia es que sea el Gobierno mismo, con dineros públicos el que salga a defender los intereses de las empresas mineras, actuando en contra de los intereses de las comunidades", agregó Ocampo.



Ayer, durante un Comité de Seguimiento Electoral, el alcalde buscaba que la Registraduría le informara el costo de la consulta popular. Valencia ha afirmado en varias ocasiones que si la tiene que financiar, buscará los recursos para que la comunidad pueda ir a las urnas en Navidad. De hecho, este fin de semana, el comité promotor de la consulta tiene varias actividades como un bazar, una travesía de ciclomontañismo y una cabalgata ecológica para recoger fondos para garantizar el transporte de las personas que asistirán a la jornada.