Tagangueros anuncian protesta por aprobación de puerto de graneles 

20 de febrero 2018 , 09:05 a.m.

La aprobación de la modificación de la licencia ambiental por la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (Anla) que le da vía libre a la construcción del puerto marítimo de cargue y descargue de graneles líquidos, principalmente aceites vegetales e hidrocarburos, en inmediaciones de Punta Voladero cayó como un baldado de agua fría para algunos líderes comunales, pescadores y representantes del sector turístico de Taganga.

Aunque los voceros de la Sociedad Portuaria de las Américas, promotores del proyecto, han insistido en que el puerto no causará ninguna afectación a la bahía de Taganga porque será construido a dos kilómetros de esta población, entre el emisario submarino de aguas servidas y la desembocadura del colector pluvial norte de Santa Marta, algunos tagangueros piensan lo contrario.



La líder comunal Pierine Peñaranda aseguró que la decisión de la Anla pasa por encima de los derechos constitucionales de los tagangueros puesto que, de acuerdo con el Plan de Ordenamiento Territorial (POT), este puerto quedará en su territorio afectando la pesca y el turismo y anunció que harán una protesta pacífica en señal de duelo.



“Estamos de luto y vamos prácticamente a enterrar una de las bahías más hermosas de Santa Marta (...) Estamos invitando a todo el sector del comercio y hotelero a que cerremos en Taganga por tres días el servicio para los turistas”, expresó.



El pescador y guía turístico Iván Mattos dijo que este puerto será nocivo porque acabará con los ancones de pesca de la bahía de Taganga. “Con las olas que se generen por la maniobra marítima que se va a hacer en ese muelle diario, los pescadores no pueden estar en esas playas donde ancestralmente han pescado y el recorrido de los peces también se ve atrofiado. La pesca queda seriamente lesionada con la construcción del muelle”, expresó.



Por su parte, el vicepresidente de la Promotora Turística Taganga es Colombia, Rafael Salazar, dijo la construcción de este puerto porque va en contravía de los dos renglones económicos del pueblo: el turismo y la pesca y ven con preocupación la contaminación que pueda causar.



“Según un estudio que hizo la Universidad Pontificia Bolivariana de Medellín por iniciativa propia, la recomendación es que el muelle no se debe construir en ese sitio porque hay una gran cantidad de vida marina y las consecuencias del impacto ambiental para la bahía de Taganga puede ser muy alto”, expresó.



