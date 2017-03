Suspenso en Cajamarca por decisión sobre minería

¿Está usted de acuerdo, Sí o No, con que en el municipio de Cajamarca se ejecuten proyectos y actividades mineras?



La anterior pregunta está planteada en la consulta popular que hoy realiza el municipio de Cajamarca, Tolima, donde 16.312 ciudadanos decidirán si quieren o no que en su territorio se ejecute actividad minera.



La votación, de iniciativa ciudadana y organizada por la Registraduría, se realizará entre las 8 a. m. y las 4 p. m., y para que sea válida debe participar la tercera parte del Censo Electoral, o sea, 5.438 ciudadanos. De ellos se requiere que la mitad más uno vote por el sí o por no.

El fin de la consulta es la lucha planteada por un sector de la población para frenar el avance de AngloGold Ashanti, la multinacional que desde hace 10 años explora en el proyecto La Colosa para extraer 28 millones de onzas de oro diseminadas en el cerro La Guala.



Jorge Enrique Cardozo, director de Cortolima, asegura que la explotación minera sería “altamente inconveniente”, pues se ejecutaría en la cuenca alta del río Coello, donde existen 176 nacimientos de agua.



Otra posición tienen 130 integrantes de la Asociación para la Promoción de la Minería Responsable (Aprominca) encabezados por Fernando Hernández, quien considera que el no a la explotación minera les viola el derecho al trabajo.



(Lea: Candidato de la U ganó la Alcaldía de Cajamarca)



Hernández agregó que si gana el no, quedarían sin trabajo 400 mineros que buscan oro en los ríos Toche, Bermellón y Coello, así como 200 madres cabeza de familia que viven de la extracción de material de río para la construcción.



Carlos Hernando Enciso, gerente de Asuntos Corporativos de AngloGold, aclaró que los efectos de la consulta “son a futuro y no retroactivos”.



“El Consejo de Estado, en sentencia emitida en diciembre pasado, adujo que deben respetarse los derechos adquiridos de las empresas que han venido desarrollando actividades con sus respectivos permisos”, afirmó Enciso.



El viceministro de Minas, Carlos Cante, sostuvo que la consulta de este domingo no es solamente sobre explotación de oro, sino que los ciudadanos del municipio deben analizar, en caso de que gane el no, “cuánto les va a costar, de ahí en adelante, conseguir la arena, el ladrillo, el balastro y todo lo que requieren para sus vías y edificaciones”.

Alcances

El Centro de Estudios Jurídicos y Sociales (Dejusticia) hizo algunas precisiones sobre el alcance de la consulta popular y su impacto sobre los proyectos mineros en curso. Aseguró que la decisión que toma la ciudadanía en una consulta popular “es vinculante y obligatoria” y agregó que la ley establece de forma clara que si la votación en la consulta supera el umbral (un tercio del Censo), la decisión que obtenga la mitad más uno de los votos válidos debe respetarse y materializarse.



Pero el viceministro Cante sostuvo que “no hay claridad del efecto vinculante” de la consulta de hoy. “Cuando hay una decisión política, las comunidades deben ser conscientes de que los inversionistas pueden avanzar jurídicamente”, afirmó el funcionario.

La decisión que obtenga la mitad más uno de los votos válidos debe respetarse y materializarse FACEBOOK

TWITTER

3 reparos ambientales

Cambiar vocación agrícola



Quienes están en contra de la explotación dicen que se removerían suelos que tienen elementos conocidos como andisoles, que permiten un óptimo aprovechamiento agrícola. Para algunos, Cajamarca es llamada la despensa del centro del país.



Escombros de la mina



Según un estudio del London Mining Network, hay alta probabilidad de que esos residuos “contengan sulfuros, que emitirían aguas ácidas que a su vez disolverían metales pesados tóxicos”. A los expertos les preocupa el drenaje ácido que favorece la movilización de elementos tóxicos como arsénico, mercurio, cadmio, plomo y bario.



Posibilidad de sequías



Una de las quejas es la falta de datos en términos de recarga de acuíferos y aguas subterráneas porque, en cuanto a cambio climático, hacia el futuro, se podrían presentar episodios de sequías y la posibilidad de déficit de aguas.



FABIO ARENAS JAIMES

Corresponsal EL TIEMPO

Ibagué