En el limbo, alimentos para 23.000 estudiantes en Ciénaga, Magdalena

Un total de 23.000 niños de las instituciones educativas oficiales de la zona urbana y rural del municipio de Ciénaga, Magdalena, se encuentran desde la semana pasada sin alimentación escolar.



La razón es que el convenio con el operador del Programa de Alimentación Escolar (PAE) venció el pasado 9 de agosto y el Concejo Municipal no le ha otorgado facultades al alcalde Edgardo Pérez para realizar una nueva contratación.

El presidente del Concejo de Ciénaga, Rodrigo Auque Díazgranados, dijo que no quieren ser un ‘palo en la rueda’ para la Alcaldía, sino que están haciendo el estudio pertinente para tomar la decisión porque algunos estudiantes han denunciado irregularidades en el PAE.



En un debate que se realizó el pasado lunes al que convocaron a los personeros estudiantiles de los planteles educativos beneficiados con el programa, les pidieron que calificaran de 1 a 10 la prestación del servicio y el resultado fue 6,5.



“Una calificación grave para un programa de estos. Ellos (los personeros) afirmaban que las comidas llegaban en mal estado, ya vencidas, con malos olores y hasta con gusanos”, dijo Auque.



Además señaló que el alcalde presentó el proyecto de facultades de manera general y “nosotros no podemos ser irresponsables en otorgar unas facultades, que es como darle a él un cheque en blanco”, teniendo en cuenta que en un reciente informe de la Contraloría General de la República encontraron 72 hallazgos de presuntas irregularidades en la Administración Municipal.



El concejal Diego Serrano, ponente del proyecto de facultades, le ha solicitado, a través de varios oficios, al alcalde Pérez información en el caso específico del PAE sobre el monto a contratar, si lo hará por licitación pública, los últimos contratos del operador y la interventoría y sus informes de cumplimiento. “Ya que en la anterior ocasión, se otorgó después de varios meses de tener facultades y no por licitación pública, sustrayéndose del principio de transparencia y demás rectores de la contratación pública”, reza uno de los oficios con fecha 10 de agosto.



El concejal Michael Gómez dijo que el proyecto de acuerdo de facultades para contratar ha sido presentado dos veces por la Alcaldía, pero el primero fue hundido y al segundo todavía no se le ha dado primer debate.



“El bloque mayoritario no le ha dado primer debate, está en estudio, pero las razones son los 72 hallazgos por parte de la Contraloría, eso ha hecho que se trastornen algunos procesos en la Administración como el Plan de Alimentación Escolar”, expresó Gómez y aseguró que esto tiene que ver con una puja política entre el Alcalde y algunos concejales.



El secretario de Educación de Ciénaga, Luis Andrés Ospina, manifestó su preocupación por la suspensión del PAE porque afecta sobre todo a los niños de la zona rural. “Lastimosamente no podemos entregar alimentos si no hay un contrato que lo avale. Son 42.398 raciones diarias que se entregaban en el Municipio de Ciénaga y que van a dejar de ser recibidas por los niños”, expresó.



PAOLA BENJUMEA BRITO

Redactora de EL TIEMPO

SANTA MARTA