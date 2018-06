28 mil niños se quedan sin alimentación escolar en el Quindío

Tan solo 10 días alcanzó a funcionar el Programa de Alimentación Escolar (PAE) en las 260 instituciones educativas públicas del departamento. El contrato que comenzó el pasado 21 de mayo pero fue suspendido a partir de este martes por la Secretaría de Educación del departamento porque al parecer el operador Unión Temporal ‘Unidos por los niños del Quindío’ incumplió los requisitos.

Según la Secretaría, el menú fue alterado por parte del operador “entregando menos cantidad de lo establecido en las raciones”.



El secretario de Educación del Quindío, Álvaro Arias, señaló que le preocupaban las irregularidades en la prestación del servicio por parte del operador pues “hay restaurantes donde no se llegaba con los alimentos, o llegaban incompletos y no se podía preparar el almuerzo o desayuno de acuerdo a la minuta, o la muy mala calidad de los productos”.



Agregó que pese a que saben que “es muy crítico suspender el programa estas dos semanas que faltan para salir a vacaciones pero nos toca tomar la medida por los riesgos y si dejamos para después el tema puede ser más gravoso”.



El operador debía suministrar diariamente 11.126 raciones tipo almuerzo, además de 9.236 raciones de alimento tipo industrializado por 1.873 pesos cada uno y 6.173 raciones de complemento alimentario preparado en sitio por 2.792 pesos cada una.



Iván Lozada, representante legal de ‘Unidos por los niños del Quindío’ le dijo a este medio que “encontramos en gran parte de las instituciones que las estufas y neveras no estaban en óptimas condiciones”.



“Hoy prestamos el servicio encontrando que en la gran mayoría los rectores no dejaron prestar el servicio por orden de la Secretaría, la comida está preparada pero no se les pudo suministrar. Es un detrimento patrimonial para nosotros y una violación flagrante a la alimentación de los niños”.



El operador fue elegido a través de un proceso de selección en la Bolsa Mercantil de Colombia.