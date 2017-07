Por brote de aftosa suspendieron tradicional cabalgada de Cúcuta

El nuevo foco de fiebre aftosa, que fue detectado esta semana en zona rural de Cúcuta, específicamente sobre la frontera con Venezuela, obligó al Instituto Colombiano Agropecuario (ICA) a suspender este miércoles la realización del desfile de caballos, que tradicionalmente marca el inicio de las ferias y fiestas de la capital nortesantandereana.

La decisión fue promulgada por medio de la resolución 8551 que decretó en días pasados el estado de cuarentena en el departamento de Norte de Santander, tras confirmarse la aparición de esta infección en un cargamento de ganado procedente del corregimiento de San Faustino, de la ciudad fronteriza.

La administración municipal no comparte esta resolución, porque a los caballos no les dan fiebre aftosa. Sin embargo, el ICA argumenta que los equinos pueden transportar el virus

El ICA reporta foco de fiebre aftosa en Cúcuta, Norte de Santander, y uno en Tibacuy, Cudinamarca. https://t.co/HwKvHzlgiz — ICA Colombia (@ICACOLOMBIA) 18 de julio de 2017

Además de prohibir la salida de animales susceptibles de contraer esta enfermedad, que provengan de 28 municipios, la medida restringe la movilización de especies que sean propensas a infectarse con esta peste, como lo son los equinos.



“La administración municipal no comparte esta resolución, porque a los caballos no les dan fiebre aftosa. Sin embargo, lo que el ICA argumenta es que ellos sí pueden transportar el virus, ya sea en el pelo o en los vehículos usados para su movilización. Les dimos todas las alternativas de fumigación, pero no cedieron. De igual forma somos respetuosos de cualquier acto administrativo”, explicó José Antonio Vargas, secretario de Desarrollo Social de Cúcuta.



De acuerdo con la Alcaldía, la cabalgata, que suele levantar el telón de los cinco días de la Feria de Cúcuta, arrancaba en el Parque Lineal, sobre las 4 de la tarde, y terminaba en el malecón del río Pamplonita.



Hasta el momento, no se conocen más restricciones por parte de las autoridades sanitarias que alteren el curso de este certamen, debido a la propagación de la fiebre aftosa en esta región fronteriza.



