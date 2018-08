Investigarán a empresa de bus que se estrelló en vías de Ecuador

La Superintendencia de Puertos y Transporte anunció este martes que investigará a la empresa a la que estaba vinculado el bus accidentado en vías de Ecuador durante la madrugada.



En el bus, de placa USA 251 y que cubría la ruta Neiva-Quito, viajaban 34 personas. Entre ellas había 23 colombianos y 10 venezolanos. Se estrelló a las tres de la madrugada de este martes en el kilómetro 8 vía Papallacta contra un campero en el que viajaba una familia de cuatro integrantes, que fallecieron. En total, el número de víctimas mortales asciende a 24.

La Supertransporte estableció que se presentaron inconsistencias y falsedades en el contrato de transporte suscrito para dicho viaje. "La licencia de uno de los conductores no aparece en los registros del Runt. El vehículo presuntamente no portaba permisos de transporte internacional", dice un comunicado.

La empresa dueña del vehículo es la Cooperativa de Transportes Especiales del Oriente. La investigación preliminar, según lo detalla en el reporte de la superintendencia, es por "la presunta prestación de un servicio de transporte no autorizado y por no contar con los documentos necesarios para la prestación del servicio de transporte internacional".



Para poner en marcha la indagación preliminar, tras conocerse la noticia del trágico accidente, delegados de la Supertransporte visitaron la sede de la empresa en Cúcuta y también estuvieron en el Centro de Diagnóstico Automotor, que realizó la más reciente revisión técnico mecánica al vehículo accidentado.



"De acuerdo a la información que el Gobierno de Ecuador le envió al Ministerio de Transporte de Colombia, el vehículo portaba un contrato y un extracto de contrato expedido por la empresa en mención; firmado el 10 de agosto en Bucaramanga; suscrito entre Gino de Jesús Moreno Pradilla, quien aparece como representante legal de la empresa en dicho documento, y Claudia Ximena Orozco Córdoba, persona que contrató el viaje; contrato por un valor de 9 millones de pesos", detalla el organismo de control.

Y añade: "Sin embargo, en la visita de inspección realizada por la Supertransporte, el representante legal de la empresa, registrado en Cámara de Comercio, resultó ser diferente al firmante en el contrato de transporte que portaba el vehículo en el momento del accidente, razón por la cual el directivo de esta empresa certificó que ese documento no fue expedido por él y señaló que quien firmó fue un exgerente de la empresa, lo cual demuestra el fraude en la documentación que portaba el vehículo".



A esto se suma que las autoridades ecuatorianas enviaron a sus pares colombianos copia del extracto de contrato en el que aparece la identificación del conductor y de la licencia que este portaba al momento del accidente, la cual fue verificada por la Supertransporte, pero "el registro de uno de los dos conductores del vehículo no aparece en la base de datos del Runt. Por esta razón, la entidad de control procederá a establecer si esta licencia es válida".



"Por último, aún no se ha podido establecer si el vehículo portaba los documentos exigidos para la prestación del servicio de transporte internacional (habilitación de transportista internacional y documento único de turismo), los cuales son expedidos por el Ministerio de Transporte; dichos documentos –presuntamente– no aparecen registrados en dicha entidad gubernamental" concluye el organismo.



ELTIEMPO.COM