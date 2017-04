Investigan vínculo de tres suicidios en el país con 'la ballena azul'

Un grupo del CTI de la Fiscalía adelanta labores de investigación para esclarecer el suicidio de una adolescente, de 13 años, que habría perdido la vida dentro de un mortal juego viralizado en redes sociales conocido como ‘ballena azul’.

El cuerpo sin vida de esta joven fue hallado el martes 18 de abril, en el patio de una vivienda del barrio Bellavista, del municipio de Villa del Rosario, Norte de Santander.

Ese día faltó a la escuela y antes del mediodía decidió ahorcarse. La madre de la adolescente –que se encontraba trabajando– dijo que, al parecer, su hija habría estado involucrada en un escabroso juego llamado ‘ballena azul’, que consiste en superar una serie de retos durante 50 días y es controlado por un anónimo a través de redes sociales.



Como este caso, la Dijín le confirmó a EL TIEMPO que adelanta investigaciones sobre otros dos suicidios de menores de edad que tendrían relación con el juego. “Estamos verificando los hechos que sucedieron en Villa del Rosario, Norte de Santander; Valle del Cauca, y Bogotá, a mediados de abril del presente año”, dijo el director de la Dijín, el brigadier general Jorge Vargas Valencia.



El oficial agregó que desde que conocieron las denuncias han intercambiado información con el Centro de Cibercrimen de Interpol, en Singapur, para determinar cuál es la red que está detrás de este juego.



El general Vargas explicó que la ‘ballena azul’ se expande principalmente por Facebook y Twitter, y es tipificado como ciberinducción al daño físico. Además, asegura que están investigando otro desafío, con las mismas características, llamado ‘legión holk’.



Pero en el caso de la joven de Villa del Rosario, la madre no se percató de lo que estaba sucediendo con su hija, a pesar de las preguntas que ella le había hecho.



“Una vez me preguntó cuántas horas componen esa cantidad de días. Otro día, si existían las ballenas azules o si se podía comer 20 huevos crudos; también me preguntó si la gente que se suicida era valiente o no”, contó con voz entrecortada la madre.



En poder de la Fiscalía reposa el celular de la madre, por medio del cual la menor establecía comunicación con los responsables. “Recuerdo también que yo encontré en mi celular –que la menor utilizaba cuando su madre dormía– los pasos a seguir que le enviaron sobre cómo atar una soga (…). El rayonazo que mi hija tenía se lo hizo antes de morir, con una aguja. O sea, esto fue un proceso bien dirigido, muy minuciosamente. Cada día envían un reto, y la escuchaba decir en voz alta que había pasado el reto, porque tenía que decirlo en ese tono de voz”, dijo.



Otro indicio que vincularía el deceso de la adolescente con este juego originario de Rusia obedecería a las constantes publicaciones que realizaba en Facebook en vísperas de su muerte, las cuales evidencian un seguimiento en imágenes a los retos que debía enfrentar.



En San Pedro, Valle del Cauca, las autoridades también están en alerta ante el suicidio de otra adolescente a comienzos de abril y el intento de otros dos. En el primer caso, una menor de 14 años fue encontrada ahorcada en su propia vivienda, a comienzos de mes.



Los dos casos de presunto intento de suicidio se registraron el Jueves Santo, de acuerdo con el vicario de la parroquia San Pedro Apóstol de San Pedro, sacerdote Hernán Darío Ospina. Estas menores tienen 13 y 14 años, respectivamente, y habrían ingerido una sustancia que todavía no se ha determinado. Ambas se recuperan, luego de ser llevadas a centros asistenciales.



“Estos casos merecen toda la atención, no se trata solo de histeria colectiva”, dijo el párroco.

Es un juego cerrado

“La ‘ballena azul’ es un juego cerrado, es decir, su acceso no es público. Quienes están detrás de esto ponen mensajes como: ‘juega a la ballena azul’, ‘únete a nosotros’ o ‘¿estás estresado?, juega a la ballena azul’. Los jugadores deben pedir ser aceptados, y los administradores de esos grupos permiten el acceso”, señala el general Vargas.



Agrega que las personas que están detrás de esta práctica utilizan un lenguaje moderado para no ser detectados por las redes sociales y así evitar un posible bloqueo”.



El juego contempla algunos retos simples, como dibujar cosas en un papel, y otros más peligrosos, como cortarse en los labios, hacerse una ballena en el brazo con cortes de bisturí o pasar 24 horas sin dormir, viendo películas.



Por su parte, Andrés Felipe Sánchez, estratega de redes sociales, dice que estos retos son aceptados, sobre todo, por personas en situación de vulnerabilidad y de rechazo.



“Si una persona tiene problemas en su vida y participa en una comunidad, sus vacíos ya significan algo. Si ponemos esto en un contexto digital, donde tenemos tendencias y audiencias masivas, es muy probable que muchas personas en situación de vulnerabilidad logren sentir que hacen parte de algo grande. Por eso terminan ejecutando esa clase de retos”, asegura.



Por otra parte, Cristina Plazas, directora del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), dijo que aunque no hay certeza de casos de suicidio ocurridos por culpa de este juego, “sí es una alerta mundial que nos debe tener muy atentos, sobre todo a los padres de familia”.



Plazas insistió en el llamado que ella ha hecho a los padres de familia para que solo les den teléfonos inteligentes a sus hijos desde los 14 años y con estrictas medidas de supervisión.



CÚCUTA Y CALI

*Con información de Tecnósfera y Vida

Lea también: