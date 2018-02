'Muelle de Las Américas no va a afectar turismo ni pesca en Taganga’

Ante el rechazo de algunos pobladores de Taganga a la construcción del puerto de graneles líquidos en Punta Voladero, que recientemente obtuvo la licencia ambiental de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (Anla), el vocero de la Sociedad Portuaria Las Américas, Nicolás Umaña, reiteró que este proyecto no va a generar ninguna afectación social ni ambiental en este corregimiento.



“Lo que podemos decirle, con total tranquilidad, a todas las personas interesadas es que las autoridades colombianas revisaron el proyecto de la A a la Z y encontraron que cumple con todas las normas y no generará afectación ni social ni ambiental. El muelle de Las Américas no va a afectar ni el turismo de Santa Marta ni mucho menos de Taganga, la pesca artesanal ni el medio ambiente”, afirmó Umaña.

Además, indicó que el puerto va a contar con las más sofisticadas medidas de seguridad para prevenir accidentes como el ocurrido en abril de 2008 cuando se derramaron más de 10 toneladas de aceite de palma de la empresa Terminal de Graneles Líquidos del Caribe (Terlica) que llegaron hasta la bahía de Taganga.



“Eso no garantiza que nunca vayamos a tener un accidente, sino que estamos lo mejor preparados posible para evitarlo y que si llegase a suceder vamos a responder de manera adecuada como sucedió en 2008”, dijo Umaña y aseguró que en estos 10 años no se ha derramado ni una gota de aceite ni de ningún otro líquido lo que demuestra que tienen una operación segura.



Este puerto para el cargue y descargue de graneles líquidos, principalmente aceites vegetales e hidrocarburos derivados del petróleo, moverá cerca de 550.000 toneladas anuales, por lo que se estima el atraque de dos buques por semana.



“En la bahía de Santa Marta entran siete buques diarios y la operación de pesca no se afecta. Al otro lado el impacto va a ser 60 veces menor porque son dos buques a la semana y no entran hasta la bahía sino que se quedan en Punta Voladero”, expresó Umaña.



Añadió que los pescadores van a poder circular por el área del muelle, que estará ubicado a unos 100 metros del emisario submarino de aguas servidas de Santa Marta y a más de dos kilómetros de la playa de Taganga, siempre y cuando no estén en las operaciones de ingreso o salida de un buque, que dura una hora en promedio.



La construcción del puerto, según Umaña, se iniciará a finales de marzo o abril y demorará entre 14 y 18 meses. La inversión será de 12 millones de dólares.



PAOLA BENJUMEA BRITO

Redactora de EL TIEMPO

SANTA MARTA