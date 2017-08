Smartmatic denuncia fraude en un millón de votos en Venezuela

Smartmatic, la empresa que proporcionó la plataforma tecnológica de votación para la elección de la Asamblea Constituyente del pasado domingo en Venezuela, denunció que ante la falta de testigos electorales, el proceso electoral fue manipulado en por lo menos un millón de votos.

“Gracias a la existencia de un robusto sistema automatizado de votación es que podemos saber, sin lugar a dudas, que en las pasadas elecciones de la Asamblea Nacional Constituyente de Venezuela hubo manipulación del dato de participación. En las votaciones manuales ocurren manipulaciones similares, pero pasan desapercibidas, por no contar con los mecanismos de seguridad y auditoría de sistemas automatizados”, señaló la empresa desde Cartagena, donde coadministra, con polémica, el recaudo del sistema integrado de transporte de la ciudad, Transcaribe.



Smartmatic solicitará una auditoría que permita conocer la cantidad exacta de participación en la jornada.



“Estimamos que la diferencia entre la cantidad anunciada y la que arroja el sistema es de al menos un millón de electores”, asegura el grupo.



Según la entidad, el sistema automatizado está diseñado para evidenciar cualquier manipulación, pero deben existir auditores observando el sistema y esperando por esas evidencias. Pero según Smartmatic en las elecciones del pasado domingo no hubo auditores de la oposición porque esta no participó.



“En todas las elecciones realizadas en Venezuela, las actas impresas del escrutinio de todas las mesas de votación están en manos de los testigos de los grupos políticos. Cuando el ente electoral publica en su página web los resultados, mesa por mesa, es muy fácil la comparación de todas estas actas impresas contra los resultados publicados por el organismo electoral. Además, la suma de todas las actas debe coincidir con los resultados que publica el Consejo Nacional Electoral. Este es un mecanismo que permite descartar cualquier tipo de manipulación en la transmisión, totalización y publicación de resultados. Esto se ha hecho en todas las elecciones venezolanas desde 2004 hasta 2015, pero no se hizo para esta elección del pasado domingo”, denuncia Smartmatic.



La empresa que asegura que ha trabajado con independencia todos los resultados de las elecciones realizadas en Venezuela desde el año 2004 al 2015, independientemente del partido político ganador.



“Cuando resultó ganador el presidente Chávez en el año 2004, no dudamos en avalar dicho resultado basándonos en la seguridad de nuestra plataforma y en las múltiples auditorías que se realizaron. Así ha ocurrido siempre en cada elección siguiente, incluyendo cuando ganó el presidente Maduro en el 2013 por un pequeño margen o cuando la oposición ganó la mayoría de la Asamblea Nacional en el año 2015”, dice la empresa.John Montaño

Redactor de EL TIEMPO

Cartagena