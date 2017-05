‘Situación de Chocó no se arregla en cuatro años’: Jhoany Palacios

A pesar del paro cívico en el que se encuentra hoy el Chocó, por el posible incumplimiento de compromisos por parte del Gobierno, el gobernador de ese departamento, Jhoany Carlos Palacios, hizo una defensa de las acciones emprendidas por la administración del presidente Juan Manuel Santos.

En diálogo con EL TIEMPO, Palacios aseguró que los problemas del Chocó “no competen a un solo gobierno”, sino que son consecuencia de una deuda histórica del Estado.



¿Cuáles son las causas del paro cívico en Chocó?



El Comité por la Dignidad del departamento del Chocó ha manifestado que los acuerdos que se hicieron el año anterior no se han cumplido. En el tema de las vías están pidiendo la culminación de la carretera que comunica a Quibdó con Medellín y la vía que conduce de Quibdó a Pereira. Hay peticiones en cuanto a salud y la disminución de los costos del servicio de energía.



¿Qué respuesta les ha dado el Gobierno?

Estamos pendientes de lo que diga el Gobierno Nacional y de que algunos funcionarios viajen a Chocó para reunirse con los voceros del comité del paro y así dar respuestas al pueblo. Creemos que va a haber una respuesta rápida.



¿Cuánto se necesita para solucionar estos problemas?

En carreteras el cálculo es de 700.000 millones de pesos. En cuanto a hospitales ya se ha ido avanzando, se va a construir un hospital de tercer nivel en Quibdó.

¿Qué se ha sabido del caso de Belén de Bajirá?



En los oficios que ha enviado el Igac queda claro que Belén de Bajirá le pertenece al Chocó. Solo estamos pendientes de la publicación del mapa para que la situación quede clara.



Pero Antioquia también alega que esta población es de ellos…



La gente siempre sigue insistiendo en sus propósitos, pero nosotros lo único que estamos haciendo es una reclamación justa.



¿Qué está pasando en materia de seguridad?



En algunas regiones ha habido desplazamientos y el ‘plan pistola’ que ha venido ejecutando el llamado ‘clan del Golfo’. Nos mataron policías en Acandí y el Medio Baudó.



¿Por qué se están dando estas situaciones?



Es por la presión que han ejercido nuestras autoridades de Policía y nuestras Fuerzas Militares para combatir esos grupos.



¿Por qué no se ha podido solucionar la deuda histórica con el Chocó?



Es una situación de más de 50 años. Hay un Gobierno que quiere aportar, sabemos que todos los días se le va a exigir más, pero los problemas de Chocó, después de tantos años de olvido, no se van a solucionar en cuatro años.



¿Ha habido indiferencia con el Chocó?

Esta no es una responsabilidad de un Gobierno en particular, sino de todo el Estado. El país debe ser generoso con el Chocó.

Dos policías heridos

Este viernes, dos policías resultaron heridos en Cáceres, bajo Cauca antioqueño, luego de ser atacados con una granada cuando estaban en un restaurante. También resultaron heridos tres civiles. En la zona del atentado delinque el ‘clan del Golfo’, por lo que las autoridades presumen que serían los responsables.

El lunes, marchas por el día D

Después de dos días de parálisis, el comercio y el transporte volvieron a prestar sus servicios desde ayer en el Chocó, donde se desarrolla el paro cívico. Locales y vehículos de transporte público trabajarán con normalidad hasta mañana. Sin embargo, eso no significa que el paro finalizó. Ayer hubo una concentración en el parque Centenario y además se trabaja en la organización de una gran movilización para este lunes, denominado Día ‘D’, por dignidad.



De acuerdo con Dilon Martínez, líder del Comité Cívico por la Dignidad del Chocó, organizador del paro, hablaron con el sector minero para que lleguen personas de todos los corregimientos del departamento. Además, se trabaja en un acuerdo con comerciantes y transportadores para que cesen actividades.



“Desde el Gobierno, solo nos han dicho que están en proceso de ajustar propuestas para traernos, pero somos escépticos porque nos han engañado. Hemos entendido que el acuerdo del año pasado no lo van a cumplir, pero sigue siendo nuestra carta de navegación y estamos dispuestos a revisar algunos puntos”, indicó el líder.



