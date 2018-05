Sismo de 4,8 grados en Santander y en la frontera con Venezuela

20 de mayo 2018 , 08:44 a.m.

Un temblor de 4,8 grados se sintió con fuerza en la mañana de este domingo en el departamento de Santander y en algunas localidades de la zona de frontera con Venezuela.

De acuerdo con el Servicio Geológico Colombiano, el evento natural tuvo como epicentro el municipio de Los Santos (Santander), considerado uno de los nodos sísmicos más activos del país, a una profundidad de 145 kilómetros.

Ya culminamos la inspección en los cascos urbanos y en las zonas aledañas al municipios de Los Santos y no hemos obtenido reportes de daños

Los organismos de socorro adelantan labores de monitoreo en algunas poblaciones santanderanas y, hasta el momento, no se han reportado afectaciones.



"A las 8 a.m. culminamos la inspección en los cascos urbanos y en las zonas aledañas al municipios de Los Santos, principalmente en el área metropolitana de Bucaramanga, y no hemos obtenido reportes de daños. Sin embargo, continuaremos con los monitoreos en los sectores rurales", indicó Ramón Andrés Ramírez, director de la Oficina Departamental de Gestión de Riesgo de Santander.



La fuerza de este fenómeno también se percibió en comunidades de Antioquia, Cundinamarca y Boyacá, e incluso, se conocieron reportes provenientes de Venezuela.

Sistema Geológico Colombiano confirma sismo con epicentro en el Norte de Santander. Se sintió en el Táchira. pic.twitter.com/Uh3G6CgAuO — Aleida Carrillo (@aleidacarrillo) 20 de mayo de 2018



