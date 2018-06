Simulacro en el sur de Bolívar por alertas en Hidroituango

Los campesinos de la Mojana Bolivarense no quieren que una emergencia en el río Cauca por cuenta de los errores en las obras de hidroituango los coja ‘dormidos’, como ya les sucedió en la tragedia invernal del 2011.

“Esta es una región a la que el invierno y el desborde de los ríos le ha hecho mucho daño, esa es una experiencia que no queremos repetir”, dijo Aroldo Mejía, un viejo agricultor, de la vereda Tres Cruces, del municipio de Achí, que hoy se sumará al simulacro de evacuación en los municipios de Achí y San Jacinto del Cauca (sur de Bolívar) que se encuentran en zona de alto riesgo ante una posible creciente del Río Cauca generada por las obras de la hidroeléctrica de Ituango (Antioquia).



“El río Cauca no es de EPM, es de los colombianos, por eso exigimos que nos digan lo que en realidad sucede, la verdad de la situación”, señaló Dumek Turbay Paz, Gobernador de Bolívar.



El objetivo de la jornada de hoy es que las comunidades de esta región sepan que ante hacer ante una eventual emergencia.



“Estamos en el territorio pensando y actuando de la mejor manera, siempre en beneficio de la población”, agregó el mandatario bolivarense que hace presencia allí.

En Bolívar también hay alerta en los municipios de Pinillos, Magangué y Montecristo, ubicados en La Mojana y bajo Cauca bolivarense, frente a la máxima alerta emitida desde el pasado 12 de mayo en el proyecto Hidroituango.



“Tenemos que estar preparados, nos hemos reunido con alcaldes de Bolívar y Sucre, ya hay acciones logísticas y están los mejores hombres en todos los sectores. Estamos trabajando en equipo”, sumó el Gobernador Dumek Turbay.



Habría demandas a EPM



Turbay aseveró que si las directivas de EPM, dueñas del proyecto hidroeléctrico, no responden de manera consecuente a los hechos que hoy tienen en situación de riesgo a más de 33 mil bolivarenses, la Gobernación contempla la posibilidad de entablar acciones judiciales para lograr que la empresa antioqueña responda por posible adversidades generadas ante el crítico entorno. De hecho ya hay afectaciones en la región como pérdidas económicas y caos en la educación pues muchas instituciones educativas enviaron sus estudiantes a casa.



Intervención avanza



Este fin de semana Turbay Paz llegó hasta la población de Tres Cruces, en jurisdicción de Achí. Allí dijo que reforzaría el jarillón que protege a este corregimiento.



“Ya está la maquinaria en la zona y en las próximas horas llegarán las bolsas especiales, la madera y los tubos para iniciar el cerramiento del jarillón. Con la inundación se han perdido cultivos agrícolas y la economía del corregimiento desde luego se ha visto perjudicada. Son más de 1.200 pobladores los que vienen sufriendo por la entrada de las aguas. Con esta intervención en un término no mayor a los 15 días la situación estará mejorada”, prometió Turbay Paz.





John Montaño

Redactor de EL TIEMPO

Cartagena

En Twitter: @PilotodeCometas