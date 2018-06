Combates armados generan zozobra a Hacarí, Norte de Santander

La destrucción de un fortín criminal del grupo residual del Epl, más conocido como ‘Los Pelusos’, que se enraizó en zona rural del municipio de Hacarí (Norte de Santander), ha desatado una estela de miedo y preocupación entre esta población de la región del Catatumbo.

Desde la noche del sábado, el Ejército Nacional desplegó un operativo militar para atacar este bastión delincuencial, cuyo poderío tenía arrinconada a la comunidad del corregimiento de Mesitas, ubicado a una hora del casco urbano de esta localidad nortesantandereana.

Sin embargo, las autoridades locales y el Ministerio Público han llamado la atención por el recrudecimiento de los combates en medio de este caserío con cerca de 500 habitantes. En las últimas horas, la Defensoría del Pueblo reportó la muerte de un civil y otros dos más han resultado heridos.



Durante el fin de semana, estas ofensivas también dejaron personas lesionadas, pero hasta el momento ninguna comisión ha verificado si eran pobladores o miembros del grupo ilegal. Cuatro militares también han sufrido afectaciones tras caer en un campo minado.

"En la noche del miércoles estábamos adelantando unos movimiento de extracción en un sector de Hacarí. Nuestras tropas fueron hostigamos, pero no conocemos la prueba de ningún muerto, ni herido. Hasta el momento sabemos que el Personero y las autoridades municipales están diciendo que hay un muerto y dos heridos, pero esperamos que se hagan las investigaciones correspondientes”, aseveró el general Jaime Carvajal, comandante de la Segunda División del Ejército.



Aunque esta situación de orden público ha estado acompañado de un cruce de versiones entre la Fuerza Pública y el Ministerio Público, lo cierto es que la Alcaldía de Hacarí podría decretar la calamidad pública en los próximos días ante el riesgo de posibles desplazamientos masivos.

El mandatario de esta población, Milciades Pinzón Pinzón, aseguró que esta crisis humanitaria la está viviendo solo y que ha enviado oficios tanto a la Gobernación, como al Estado, pidiendo ayuda para los afectados.



“Desde el pasado sábado en la noche se vienen registrando combates y esta situación la conoce de primera mano el Ministerio del Interior y la Secretaría de Gobierno del departamento. Pero como para estas autoridades, Hacarí no existe (…) Entendemos que estos operativos son necesario, pero ya le he pedido al Ejército que saque a la población del fuego cruzado”, indicó el alcalde.



Estos choques violentos tienen paralizada la actividad económica de esta población rural. Desde el martes no hay clases en las escuelas y los pobladores no han podido adelantar sus labores de siembra y recolección de cultivos.



No obstante, el mayor riesgo se vive en los dos refugios humanitarios que fueron establecidos por la población desplazada de la reciente guerra entre Los Pelusos y el Eln.



“Tenemos mucho miedo. Acá hay niños, mujeres embarazadas y adultos. Esta cantidad de desplazados, que vinieron acá con la ilusión de encontrar refugio, se prepara para salir en cualquier momento. Nosotros pensamos a hacer lo mismo si no mejora en los próximos días”, precisó Oliva Sánchez, líder comunal del corregimiento Mesitas.

Este joven estudiante de Mesitas- HACARI se llamaba YURGEN GUTIERREZ anoche murió después que cayera un artefacto explosivo en su casa, esto como se le llamaría? @Ejercito_Div2 Daño Colateral? Esto se llama infamia de la guerra. Estamos cansados de ella, El Catatumbo quiere PAZ pic.twitter.com/LKeG25hvjh — MujerCatatumbera (@OlgaluQS) 7 de junio de 2018

Entretanto, la Defensoría del Pueblo convocó con motivo de urgencia una subcomisión con la Gobernación de Norte de Santander y organismos internacionales para unificar versiones y verificar las repercusiones sociales que han generado los cinco días de estas acciones militares.



CÚCUTA