Tire y afloje por el título de autoridad ambiental en Bucaramanga

El tire y afloje entre la Corporación para la Defensa de la Meseta de Bucaramanga (Cdmb) y el Área Metropolitana de Bucaramanga (AMB) por cuál es la autoridad ambiental urbana en la capital santandereana tiene un nuevo capítulo después de que el Concejo de Estado, en un fallo de última instancia, definió que quien debe ejercer la funciones ambientales es la Cdmb.

El Consejo Directivo de la CDMB emitió un documento en el que dice que asumió nuevamente como autoridad ambiental urbana en los cuatro municipios del área metropolitana de Bucaramanga; requirió al director, Martín Camilo Carvajal, para que oficie a los alcaldes y les pida que “efectúen el giro directo e inmediato” de los recursos de la sobretasa ambiental, e invitó a los usuarios a elevar cualquier trámite ante dicha entidad.



Por su parte, el director del AMB, Rodolfo Torres Puyana, entidad que mediante un acuerdo metropolitano ejercer las tarea de autoridad ambiental, desmintió lo emitido por la CDMB y dijo que “no es real y confunde”.



Agregó que tras el fallo del Consejo de Estado que le devolvió la competencia ambiental urbana a la CDMB, el AMB requirió una aclaración que aún no se ha respondido, por lo tanto el fallo aún no está en firme.



“Nosotros nos regimos por el acuerdo 031 de 2014 y la ley 1625 que le da esa competencia a las áreas metropolitanas. Por eso invitamos a los ciudadanos a que continúen haciendo sus trámites en el AMB. Nosotros seguimos ejerciendo nuestra labor y no hemos parado”, señaló Torres Puyana.



El alcalde de Piedecuesta, Danny Ramírez, señaló que hasta tanto el fallo no esté en firme, dicho municipio le seguirá girando los recursos al AMB.



“Esperamos el fallo del Consejo de Estado para que en conjunto los municipios tomemos una decisión frente al la autoridad ambiental”, dijo Ramírez.



El alcalde de Floridablanca, Héctor Mantilla Rueda, dijo que si bien aún no hay un fallo oficial sobre la aclaración que pidió el AMB al Consejo de Estado, ya conoció, de manera extraoficial, que negó las pretensiones del AMB y “una vez quede en firme nosotros de inmediato haremos el giro a la CDMB y lo acataré sin inconveniente”, señaló.



