Sigue crisis en varios hospitales del Quindío

06 de septiembre 2017 , 09:38 a.m.

. Luego de que el hospital La Misericordia de Calarcá, no encontró un salvavidas para su crisis financiera, se conoció que la junta directiva de la E.S.E aprobó el cierre de tres centros de salud; uno en el municipio y otros dos en los corregimientos de La Virginia y Quebrada Negra.



Según el gerente de la entidad, Leonardo Quiceno, las medidas buscan salirle al paso a las dificultades financieras que desde hace meses atraviesa el centro asistencial.



"El presupuesto del hospital desde el año pasado quedó desfinanciado, solo quedó para siete meses y tenemos que adicionar de acuerdo a lo que va entrando, desafortunadamente el comportamiento de la cartera es igual o peor que en años anteriores y llegó el momento en que ya no hay presupuesto".



Tras el cierre de estos centros de salud además del servicio de pediatría, Quiceno señaló que la junta directiva autorizó un presupuesto de 400 millones de pesos para el funcionamiento del hospital "y nos alcanza para las actividades más importantes”.



Cabe recordar que decenas de trabajadores del hospital han protestado por la falta de pago, algunos llevaban más de tres meses sin sus salarios. Quiceno explicó que la crisis se debe a las altas deudas de las EPS, que no pagan por los servicios prestados.



De otro lado, por estos días se vive una situación difícil en el hospital Pio X de La Tebaida, pues renunciaron 10 de los 14 médicos que trabajaban en el área de consulta externa de la E.S.E.



El presidente del Concejo de La Tebaida, John Fernando López dijo que solo hay atención de urgencias "y a medias, tras la renuncia de los médicos”



“Nosotros hicimos la denuncia, hay profesionales que les ofrecieron 800 mil pesos, pensamos que las medidas de recorte se deben hacer desde lo administrativo", señaló el concejal.



La renuncia masiva se dio, según las denuncias, luego de que el hospital propuso un recorte del 10 por ciento en los salarios.



A través de un comunicado, el Hospital informó que las dificultades presupuestales derivadas del alto endeudamiento y las deficiencias de recaudos en el sistema de salud “han obligado a la administración a realizar un recorte en los valores a contratar por servicios personales en las diferentes modalidades de vinculación como personal en misión a través de empresa de empleo temporal y contratistas por honorarios, recorte que abarca las áreas asistencial y administrativa de la E.S.E. Hospital Pio X, así mismo, se suprimieron algunos puestos de trabajo”.



Y agregó que los servicios de urgencias, programas de promoción y prevención, salud pública, radiología, laboratorio clínico, centro de investigaciones, odontología e higiene oral y el área administrativa, operan normalmente. Sin embargo advirtió que trabajan en estabilizar el área de consulta externa.



