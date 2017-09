Misterio sigue rondando desaparición de niña de 4 años en Santander

Un manto de duda se ha tejido en torno a la desaparición de Emily Patricia Barajas Serpa, una niña de cuatro años de edad, quien fue vista por última vez la tarde del domingo 30 de julio a orillas del río Cascajales, en el corregimiento Yarima del municipio de San Vicente de Chucurí, en Santander.

Ese día, la pequeña, quien vestía un short de jean, una camisa color gris y zapatos deportivos blancos, se encontraba con su mamá, otros familiares y algunos amigos en un paseo de ‘olla’.

En un principio, la desaparición de la pequeña apuntaba a que posiblemente había caído al río cuando su progenitora la dejó al cuidado de una amiga, mientras se ausentaba por un momento. Sin embargo, tras una búsqueda intensa durante tres días por parte de los organismos de socorro como bomberos, Defensa Civil y Ponalsar, a lo largo y ancho del afluente, su cuerpo nunca apareció, hecho que abrió la posibilidad que la menor hubiera sido raptada.

“Ella (la mamá) salió a orinar a escasos 15 metros, cuando regresó a la orilla, después de demorarse unos minutos, se dio cuenta de que la niña no estaba y empezó a buscarla (…) La amiga se ocupó en estar haciendo el sancocho y en eso se descuidó y la niña desapareció”, indicó Raúl Jaimes, líder de la comunidad de Los Acacios, un asentamiento urbano, ubicado en zona rural de San Vicente de Chucurí, donde vive la familia de la pequeña.



Jaimes, quien ha acompañado la búsqueda de Emily, señaló que según lo reportado por la madre, ese día en el paseo había alrededor de 80 personas, pero ninguna de ellas notó a dónde fue a parar la menor, por ello la primera hipótesis que se estableció era que había caído al río.



Liseth Espinoza, miembro del cuerpo de bomberos de San Vicente de Chucurí, quien hizo parte del equipo de búsqueda, indicó que se realizó una inspección en detalle del río y sus alrededores con el acompañamiento de la comunidad sin obtener algún tipo de hallazgo que diera señales que la pequeña había sido arrastrada por las aguas del Cascajales.

No era normal que no se hubiera encontrado rastro de la niña, ni siquiera una prenda (...) Eso conllevó a que se abriera la posibilidad de que hubiera sido raptada y no llevada por el agua FACEBOOK

TWITTER

“Luego de tres días, se toma la decisión de suspender la búsqueda y que el caso pasara a manos de la Policía Judicial y la Fiscalía para que continuaran con las investigaciones, porque no era normal que no se hubiera encontrado rastro de la niña, ni siquiera una prenda (...) Eso conllevó a que se abriera la posibilidad de que hubiera sido raptada y no llevada por el agua”, señaló Espinoza.



Hasta el momento, según indican los familiares, tras 37 días de la desaparición no se ha presentado ningún hecho, como alguna llamada, que revalide la hipótesis del rapto.



Sin embargo, lo que sí se ha presentado durante el tiempo que Emily ha estado desaparecida, es el contacto de algunas personas que se han comunicado para indicar lugares falsos donde se podría hallar la menor.



El comandante de la Policía de Santander, el coronel Jaime Escobar, informó que la investigación del caso se mantiene abierta para determinar si efectivamente se podría tratar de un secuestro.



El alto oficial añadió que por la delicadeza que requiere la búsqueda, se mantiene total reserva sobre los avances.



BUCARAMANGA