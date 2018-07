Servicios: Así amanece el país

EL TIEMPO le cuenta el estado de los aeropuertos del país, pico y placa y pronóstico del tiempo para el miércoles 25 de julio.

Aeropuertos

Cerrados: Aeropuertos de Mitú, Puerto Inírida y Cartago.

Operando con resctricciones: Aeropuertos de Cali, Rionegro y Quibdó.

Demás aeropuertos operan con normalidad.

Pico y Placa

Bogotá: (6:00 am - 8:30 am; y 3:00 pm a 7:30 am) placas terminadas en 1, 3, 5, 7 y 9.. Taxis y servicio especial: 9 y 0.



Bucaramanga: (6:00 am - 8:00 pm) placas terminadas en 1 y 2.



Cali: (6:00 am - 10:00 am; y 4:00 pm a 8:00 pm) placas terminadas en 5 y 6.



Cartagena: (7:00 am - 9:00 am; y 12:00 m a 2:00 pm) placas terminadas en 9 y 0.



Medellín:​ (7:00 am a 8:30 am; y 5:30 pm a 7:00pm) para vehículos particulares las placas terminadas en 2, 3, 4 y 5. Para motos de dos tiempos las placas que inician en 2 y 3.

Pronóstico del tiempo

Bogotá:

Nublado (12,2°C)



Bucaramanga:

Nublado con llovizna (16,7°C)



Cali:

Nublado (19,5°C)



Cartagena:

Nublado con llovizna (26,3°C)



Medellín:

Nublado (11,8°C)

