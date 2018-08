Señorita Cúcuta denunció amenazas de muerte en su contra

El sueño de Danna Méndez, una cucuteña de 21 años que se convirtió en la soberana local de la belleza durante la pasada edición de las Ferias de Cúcuta, se ha convertido en una verdadera pesadilla tras haber recibido en los últimos días una serie de amenazas de muerte en su contra.

Esta estudiante de comercio internacional de la Universidad Francisco de Paula Santander (Ufps) denunció esta semana ante la Casa de Justicia de su comuna una cadena de agresiones que podrían tener relación con el título otorgado el pasado 21 de julio como Señorita Cúcuta.



El primer mensaje intimidatorio que la joven recibió fue enviado a su celular, el pasado 5 de agosto, por medio de un número por el que le estaban haciendo una oferta de trabajo como modelo. “Te vamos a dejar inválida de un tiro en la columna”, sentenciaba el texto.

Este fue el primer mensaje intimidatorio que recibió la joven cucuteña de un número por el que le estaban haciendo una oferta de trabajo. Foto: Cortesía de Danna Méndez

Casi diez días después, Danna atendió la llamada de un hombre, entre los 30 y 35 años, quien se estaba haciendo pasar por un admirador. El sujeto intercambió unas palabras con la universitaria y minutos después la emprendió contra ella, agrediéndola verbalmente y advirtiéndole que su vida corría peligro.

Antes de que colgara empezó a gritarme muchas groserías y me dijo voy a ir hasta donde tú estás, te voy llenar la cara de ácido FACEBOOK

TWITTER

"Antes de que colgara empezó a gritarme muchas groserías y me dijo voy a ir hasta donde tú estás, te voy llenar la cara de ácido, te voy a secuestrar y en cualquier lugar que te vea en la calle te voy a matar. Apenas oí esto, me puse a llorar, me dio de todo y me fui a mi casa a poner el denuncio en la Fiscalía y Policía”, relató.



La joven cucuteña confiesa que luego de estos episodios no se siente segura al salir a la calle, y que se encuentra en un estado vulnerable, pues su papá fue asesinado cuando era niña, y su mamá y el único hermano que tenía, fallecieron en un trágico accidente de tránsito, ocurrido días antes de ser coronada.

Lo único que esta mujer les pide a las autoridades es avanzar en la investigación y el empleo de medidas de seguridad que le permitan continuar con las labores sociales, que desde el mes pasado asumió al aceptar el título.



EL TIEMPO se comunicó con la Policía Metropolitana de Cúcuta para conocer sobre la instauración formal de la denuncia y, según lo manifestado por la institución, este caso de maltrato hacia la mujer no ha sido notificado oficialmente.



CÚCUTA