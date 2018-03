Senadores foráneos se llevaron 150.000 votos de Huila y Tolima

14 de marzo 2018 , 11:30 a.m.

Los candidatos foráneos, que durante el tiempo de campaña visitaron Huila y Tolima, sacaron una buena tajada de votos en sus aspiraciones al Senado de la República.

Numerosos candidatos asistieron a reuniones, manifestaciones, desfiles y diversos actos para promover sus aspiraciones al Senado, lo que les sirvió para obtener 150.000 votos en las ciudades de Ibagué y Neiva, así como en cerca de 90 municipios de los dos departamentos.



En Tolima, por ejemplo, el total de la votación para Senado fue de 508.000 votos, de los cuales los candidatos foráneos se llevaron cerca de 60.000, o sea e 12 por ciento del total.



Álvaro Uribe Vélez se convirtió en el candidato que mejor le fue en Tolima ya que obtuvo 26.878 votos para Senado que es de circunscripción nacional. El ex Presidente de origen antioqueño visitó en más de una oportunidad el departamento, donde contó con el respaldo de líderes y dirigentes como Ricardo Ferro, quien a la postre ganó una curul a Cámara por el Centro Democrático.



El ex alcalde de Bogotá, Antanas Mockus, del Partido Verde, no se puede quejar, pues por él votaron 6.777 tolimenses, mientras que los senadores conservadores, Samy Merheg, de Risaralda, Esperanza Andrade, del Huila, y David Barguil, de Córdoba, lograron 14.000 votos, principalmente, en Ibagué, Espinal, Piedras, Venadillo, Honda, Armero, Mariquita y Lérida.



Tan solo Esperanza Andrade, hermana del actual senador Hernán Andrade, obtuvo 5.998 en Tolima, mientras que otro huilense, el liberal Rodrigo Villalba, arrastró 5.334 votos.



Gustavo Bolívar, de la Lista de la Decencia, logró 2.533 votos, Germán Varón Cotrino, de Cambio Radical, llegó a 1.826 votos, mientras que Iván Cepeda, del Polo Democrático, obtuvo 1.463 votos.



Además de otros candidatos, en los 47 municipios del Tolima también hubo votos para Roy Barreras, Antonio Sanguino, Jaime Barrera, Luis Fernando Velasco, Richard Aguilar y Julián Bedoya.



En el departamento del Huila el senador foráneo más votado fue Álvaro Uribe con 14.193 votos. Le siguieron Ana Paola Agudelo (Mira) con 10.953; Roy Barreras 5.367; Antanas Mockus 4.630; Samy Merheg 3.943; Jorge Robledo 3.941; Gustavo Bolívar 2.829, Armando Benedetti 2.524 y Miguel Ángel Barreto 1.897.









TOLIMA